Wie naar Winterspelen gaat, laat gsm en laptop beter thuis

'We spelen liever op zeker', zegt Mathias Van Baelen van het Belgisch Olympisch Comité (BOIC). 'We zijn ons bewust van bepaalde risico's rond cybersecurity, zoals voor al onze buitenlandse reizen. We doen dan een risicoanalyse en overleggen met Buitenlandse Zaken en de ambassade ter plaatse. Op basis daarvan geven we in dit geval het advies dat atleten voorzichtig moeten zijn. We verbieden niets, maar willen wel dat ze zich van het risico bewust zijn.'