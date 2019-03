Bonden vrezen nieuwe sanering bij British American Tobacco in België

De Belgische directie spreekt volgens de vakbonden over een nieuwe dreigende herstructurering als de e-sigaret Vype geen succes wordt.

Vrijdag was er zowel in de vestiging van British American Tobacco (BAT) in Molenbeek als in Groot-Bijgaarden een werkonderbreking, melden de vakbonden ACLVB, LBC en CNE in een gezamenlijke mededeling.

De aanleiding is de eerder dit jaar aangekondigde sluiting van het coördinatiecentrum van de Britse tabaksreus in Molenbeek. Daardoor dreigen in België 35 van de ruim 100 werknemers hun baan te verliezen en in Luxemburg zijn nog eens vier jobs in gevaar.

Volgens de bonden stelt het management dat de herstructurering nodig is om middelen vrij te maken voor de omschakeling naar nieuwe rookproducten. 'In realiteit komt het neer op regelrechte sociale dumping. De Belgische collega’s moeten plaats maken voor goedkope werkkrachten in Boekarest in Roemenië. Nochtans werd de vestiging in Molenbeek na een interne audit als de beste van de hele groep bestempeld.'

De bonden zijn boos omdat het bedrijf volgens hen het syndicaal overleg niet ernstig neemt en klagen over de matige vorderingen in dat overleg.

Vype