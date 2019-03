E-sigaretspeler Juul landt in België

Het Amerikaanse miljardenbedrijf richt via zijn Londense vestiging een Belgische vennootschap op.

De tabakssector wordt overhoop gehaald door de snelle opmars van het dampen of het roken via e-sigaretten. Hoe hot die zijn bleek eind vorig jaar nog toen bekendraakte dat de Amerikaanse tabaksgroep Altria, de fabrikant van onder meer Marlboro, 12,8 miljard dollar neertelde voor een belang van 35 procent in de Californische e-sigaretspeler Juul Labs.

Die kreeg daardoor een waardering van bijna 37 miljard dollar. Juul bracht pas in 2015 zijn eerste elektronische sigaret op de markt. Maar Juul werd in geen tijd de belangrijkste e-sigaretaanbieder van de VS. De producten zijn zo populair, ook onder jongeren, dat de Amerikaanse overheid zich zorgen maakt over die evolutie.

Juul is buiten de VS verkrijgbaar in Canada en Israël. In Europa gaat het om het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en Rusland. Mogelijk komt daar nu ook België bij. Juul richtte onlangs de Belgische vennootschap Juul Labs Belgium op, met zetel op de Heizel in Brussel.

Verkoop

De oprichtingsakte maakt niet meteen duidelijk wat de Belgische plannen zijn: effectief sigaretten verkopen of een EU-vertegenwoordigingskantoor dicht bij de Europese instellingen. De maatschappelijke doelstellingen zijn algemeen en vaag geformuleerd, zoals wel vaker het geval is. Vragen om uitleg aan het bedrijf blijven voorlopig onbeantwoord.