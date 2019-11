'Gebruik geen cannabisvloeistof in e-sigaretten'

De hypothese dat de 18-jarige Raphaël Pauwaert stierf aan een longontsteking veroorzaakt door een e-sigaret en/of de vulling wakkert het debat over de risico's van vapen aan. 'Er zijn te weinig data over e-sigaretten.'

Hoewel er nog geen absolute zekerheid is over het oorzakelijk verband, oordelen de artsen die hem behandelden dat de dodelijke longontsteking van Pauwaert waarschijnlijk werd veroorzaakt door een e-sigaret en/of de vulling met CBD-vloeistof (de niet-psychoactieve stof van cannabis).

Als die bevestiging er komt, wordt Pauwaert, die op 6 november overleed, de eerste vapedode in België. Zijn overlijden wakkert het debat over de risico’s van e-sigaretten en hun vullingen opnieuw in alle hevigheid aan.

'Geen illegale producten'

In zo’n e-sigaret zit geen tabak, maar vloeistof met meestal nicotine. Ze bevat een reservoir waarin een gloeidraad de vloeistof verdampt. De vaper rookt dus geen verbrande tabak, maar inhaleert damp met nicotine en eventueel een smaakje.

Ik adviseer niet-rokers niet te beginnen vapen. Ingel Demedts Longarts AZ Delta in Roeselare

Volgens de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid is de Belgische regelgeving rond e-sigaretten, die vallen onder de tabakswetgeving, zeer strikt. 'Het is commercieel strikt verboden vullingen met nicotine te verrijken met CBD of THC (de psychoactieve stof van cannabis, red.)', preciseert woordvoerder Jan Eyckmans. 'Omdat we alle vapewinkels streng controleren, lijkt het me bijna onmogelijk dat je daar zulke vullingen kan kopen. Ze zouden gek zijn om zo’n risico te lopen.'

In een communiqué riep British American Tobacco (BAT), dat in februari in ons land het e-sigarettenmerk Vype lanceerde, vapers donderdag uitdrukkelijk op 'enkel producten te gebruiken die goedgekeurd zijn door de autoriteiten. We roepen vapers op geen illegale producten te kopen en niet te knoeien met de vloeistoffen.'

Zelfgemaakte vloeistoffen

'In de Hoge Gezondheidsraad waarschuwden we jaren geleden al voor het toevoegen van supplementen in e-sigaretten', zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). 'CBD bijvoorbeeld wordt als onschadelijk en niet-verslavend voorgesteld. Je kan het via het internet kopen, maar dat kan heel gevaarlijk zijn omdat je niet weet wat erin zit. Er zijn gevallen bekend waarbij het ging om een veel gevaarlijkere, synthetische variant.'

We roepen vapers op geen illegale producten te kopen en niet te knoeien met de vloeistoffen. British American Tobacco

In de Verenigde Staten gingen vapers al aan de slag met zelfgemaakte vloeistoffen, waarbij ze vitamine E-azijnzuur toevoegden aan het bij ons verboden THC. 'Als je dat goedje verhit, bedekt het de longblaasjes, wat leidt tot een verminderde zuurstofopname en zuurstoftekort', legt Tytgat uit. Het Amerikaanse federaal agentschap voor ziektecontrole (CDC) beschouwt vitamine E als de meest waarschijnlijke verantwoordelijke voor een epidemie aan longziekten gelinkt aan e-sigaretten.

Sinds augustus stierven in de VS zeker al 39 patiënten en raakten meer dan 2.000 mensen ernstig ziek. 'Uit een recente studie van The New England Journal of Medicine blijkt dat meer dan 80 procent van de jonge Amerikaanse vapers met longklachten cannabisvulling hadden gebruikt', zegt Ingel Demedts, een longspecialist van het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare.

Te weinig data over e-sigaretten

'Het debat over de schadelijkheid van e-sigaretten, los van de discussie over cannabisvullingen, is heel moeilijk en verdient een zeer genuanceerd antwoord', zegt Demedts. 'Tegen iemand die vroeger een pakje sigaretten rookte, zal ik niet zeggen dat hij moet stoppen met vapen. Omdat het minder ongezond is dan roken. Maar ik zou hem zeker afraden er cannabisvloeistof in te doen.'

650 Juul Labs Juul Labs, de Amerikaanse marktleider in e-sigaretten, ontsloeg recentelijk 650 werknemers.

'En ik zou niet-rokers adviseren niet te beginnen vapen. De Europese Vereniging van Longartsen pleitte begin dit jaar zelfs voor een verbod. Net omdat er nog te weinig data zijn om te bewijzen of je ze wel veilig kan gebruiken. We weten nog niet wat de effecten op de gezondheid op de korte of lange termijn kunnen zijn.'

Ontslagronde bij Juul

Internationaal zwelt de kritiek op de verkoop van e-sigaretten aan. Terwijl ze in de Verenigde Staten al langer onder het vergrootglas liggen door gezondheidsproblemen bij gebruikers, raakte begin deze maand bekend dat China de onlineverkoop van e-sigaretten verbiedt. Eerder vaardigde India al een totaalverbod uit.