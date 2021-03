‘In Knokke zie je Chinezen met zakjes van Louis Vuitton, Hermès én La Casa del Tabaco’

Dominique Gyselinck en Frédéric Dechamps, het Gentse koppel achter de sigarenboetieks La Casa del Tabaco, nemen hun Britse sectorgenoot C.Gars over. ‘In het Verenigd Koninkrijk zijn sigaren gemiddeld twee keer zo duur als in België.'

Cuba, Havana, 2016. In een zaal met 1.500 hoge piefen uit de sigarenbusiness krijgt een Oost-Vlaamse sigarensommelier als eerste - en tot dusver als enige - vrouw de eretitel ‘Hombre del Habano’, voor een handelaar die het iconische Cubaanse sigarenmerk mee op de wereldkaart zet.

‘Ik vond dat prachtig, uitgerekend in een machowereld waarin mannen het gros van de topfuncties bij de sigarenmerken bekleden’, zegt Gyselinck, die met haar echtgenoot Dechamps Belgisch marktleider is in de verkoop van premiumsigaren via hun La Casa del Tabaco-boetieks. Die verkopen ook een resem andere luxegoederen, van pijpen over manchetknopen tot scheeraccessoires en sterke dranken.

Gyselinck, die nog nooit in haar leven een sigaret heeft aangeraakt, raakte in 2001 in de ban van de sigaar. ‘Als lokaal verantwoordelijke voor de luxeschrijfwaren van het Amerikaanse Cross kwam ik in Ukkel bij een dame die in haar winkel ook sigaren verkocht.’

‘Ik was geïntrigeerd door die mooie, handgemaakte producten. Van bij de eerste degustatie van een sigaar werd ik van mijn sokken geblazen. (lacht) In de positieve zin, dan. Ik wou er meteen alles van weten en besliste ook snel om me er professioneel op te storten.’

Tientallen trips naar Cuba

De voorbije 20 jaar reisde Gyselinck tientallen keren naar Cuba, ’s werelds sigarenwalhalla. ‘Ik heb er alles gezien en geleerd, van het zaaien van de tabaksplanten over het oogsten tot de productie’, zegt de onderneemster, in de Kortrijkse La Casa del Tabaco, een van de inmiddels acht boetieks in ons land.

Het voorbije jaar slaagde het duo erin om, ondanks een verplichte sluiting van drie maanden, dezelfde omzet te boeken als in 2019. ‘We sloten 2020 af met 10 miljoen euro omzet en een nettowinst van een half miljoen euro’, zegt Dechamps. ‘Onze verkoop steeg omdat klanten minder geld spenderen aan restaurantbezoeken of buitenlandse vakanties.’

De webverkoop draait als een tierelier, met tentakels over de hele wereld. ‘Onze grootste markt is het Verre Oosten, met kapitaalkrachtige kopers in China, Hongkong, Singapore en Vietnam’, zegt Gyselinck. ‘Die regio is goed voor meer dan de helft van de onlineverkoop.'

‘In Knokke, waar we twee vestigingen hebben, zie je Chinezen met drie zakjes rondlopen: eentje van Louis Vuitton, een ander van Hermès en een van La Casa del Tabaco. Sigarenkistjes van 1.500 à 2.000 euro gaan er vlot van de hand. Chinezen zijn zot van gelimiteerde reeksen, bijvoorbeeld van Davidoff-sigaren die 12 jaar gerijpt hebben.’

200 jaar Britse geschiedenis

Om internationaal een groeispurt te maken in een nog altijd zeer gefragmenteerde markt namen Gyselinck en Dechamps net hun Britse sectorgenoot C.Gars over, een in 1997 opgericht familiebedrijf. ‘We hebben hen zelf benaderd en merkten snel dat we op dezelfde lijn zaten.’ De overnameprijs wordt niet bekend gemaakt.

‘We hebben in drie stappen gewerkt', legt Dechamps uit. ‘Eerst hebben we een nieuwe groep opgericht, Dominique London. Daarin brachten we de La Casa del Tabaco-groep onder voor 11, 5 miljoen euro. Vervolgens klopten wij bij investeerders aan om de overname van C.Gars te financieren. We financierden de deal voor de helft in cash, waarvan een stuk zelf, en voor de helft via een private aandelenplaatsing.’

‘Dominique en ikzelf en de Britse familie achter C.Gars hebben een belang van 65 procent in Dominique London, de rest zit bij binnen- en buitenlandse investeerders. We hebben afgesproken daar geen namen van vrij te geven.’

De nieuwe groep realiseert een gecombineerde omzet van 27 miljoen euro en telt 130 werknemers. ‘C.Gars deed het vorig jaar erg goed,’ zegt Dechamps. ‘De omzet groeide er van 10,5 miljoen pond (12 miljoen euro) naar 17 miljoen pond (20 miljoen euro) en de nettowinst van 413.000 pond (480.000 euro) tot 1,5 miljoen pond (1,7 miljoen euro).’

Brexit

De brexit had, verrassend genoeg, een positieve impact. ‘Omdat er nu allerlei douane- en andere kosten bijkomen voor de invoer van goedkopere sigaren uit Europa, verkopen de Britten meer sigaren uit eigen stock. En in het Verenigd Koninkrijk zijn sigaren gemiddeld twee keer zo duur als in België. De prijzen liggen er nu nog hoger.’

Via de Britse overname krijgen Gyselinck en Dechamps er in één klap negen premiumboetieks bij, van Londen over Chester tot Liverpool, waaronder die van Turmeaus, die al bestaat sinds 1817. ‘Ik vind het sexy dat we er 200 jaar historie bij krijgen’, glundert Gyselinck.

‘We openden begin dit jaar ook al een boetiek in de Londense St James’s Street, dé luxesigarenstraat, waar alle grote merken, zoals Davidoff, zitten. Ik ben interieur-inrichter van opleiding en richtte al onze boetieks in, ook die in Londen. Maar door de coronacrisis ben ik daar dit jaar nog niet geraakt.’

In de vergaderzaal in Kortrijk vragen we ons inmiddels al een hele poos af waarvoor die tientallen bruine lockers met zilverkleurige naamkaartjes dienen. ‘Dat zijn de humidors van klanten, waarin we hun sigaren onder optimale vochtigheid kunnen bewaren’, zegt Gyselinck.

‘Klanten komen die hier degusteren. Afhankelijk van het smaakpalet van de sigaar - elk land heeft zijn eigen terroir - suggereer ik hen bijvoorbeeld een bijpassende Karmeliet of een specifieke rum.’

Gentse studenten

Het cliché dat enkel mannen met grijze haren, dikke wagens en nog dikkere portefeuilles sigaren degusteren, werkt op de lachspieren van Gyselinck. ‘Wij krijgen alle leeftijdsgroepen, mannen én vrouwen, over de vloer. In Gent zelfs studenten met een weekbudget, die voor één sigaar binnenstappen, maar er dikwijls met twee à drie buiten gaan.’

‘We merken ook almaar meer interesse voor ‘nieuwe wereld’-sigaren, uit Nicaragua, Honduras en Brazilië. Die beweging zag je destijds ook met wijn. Vandaag drinkt de Belg al lang niet meer enkel Franse wijn.’

Na de Britse deal is de honger van Gyselinck en Dechamps nog lang niet gestild. ‘We zijn aan het kijken om boetieks te openen in Namen en Luik en zoeken opportuniteiten in Vlaanderen en het buitenland’, zegt Dechamps.

De ambities voor de komende jaren zijn groot. ‘Binnen vijf jaar willen wij 50 miljoen euro omzet draaien en doorgroeien tot de grootste Europese handelaar in premiumsigaren en -whisky.’