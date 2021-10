Justin Bieber gaat (legaal) cannabis verkopen

De Canadese popster Justin Bieber gaat joints verkopen. Hij werkt daarvoor samen met Palms, een bedrijf uit Los Angeles dat gespecialiseerd is in de verkoop van voorgerolde cannabisproducten.

'Peaches' gaan de 'limited edition' Bieber-jointjes heten, naar het gelijknamige nummer op het recentste album van de 27-jarige Canadese zanger. Ze zitten in pakjes van zeven en zullen in de Amerikaanse staten Nevada, Massachusetts, Florida en Californië te koop zijn voor 32 dollar per pak.

Het bedrijf Palms gaat de pakjes produceren. 'Ik ben fan van wat ze doen om cannabis toegankelijk te maken en te helpen cannabis te destigmatiseren - zeker voor mensen wier mentale gezondheid er baat bij heeft', zegt Bieber in een verklaring. Hij gaf geen verdere uitleg over de financiële afspraken die zijn gemaakt met Palms.

De 'Peaches' moeten vooral een publiek van millennials en jongeren uit generatie Z aanspreken. Cannabisproducten worden vaak in de markt gezet als hulpmiddel bij depressie of als drug voor recreatief gebruik. Onderzoekers van de Columbia University en New York State Psychiatric Institute zeggen in een studie uit 2020 dat meer patiënten cannabis proberen door die claims, maar dat het gebruik depressies soms erger maakt.

Afhankelijk

Bieber gebruikte voor het eerst cannabis toen hij 12 of 13 was. Dat heeft hij zelf gezegd in een YouTube-documentaire. Als kindster stond hij onder druk en leidde druggebruik tot mentale problemen. Hij gaf toe dat hij er afhankelijk van was geworden.