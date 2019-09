Philip Morris en Altria blazen fusiegesprekken af

Er komt geen fusie tussen de Amerikaanse tabaksproducenten Philip Morris en Altria, die beiden het sigarettenmerk Marlboro verkopen. De twee blijven wel samenwerken aan hun alternatieve sigaret IQOS.

Over de redenen waarom de fusiegesprekken zijn gestopt, is niets bekend.

Na veel overleg zijn de bedrijven overeengekomen hun focus te verleggen naar de lancering van de alternatieve sigaret IQOS in de VS. Mededeling

Eind augustus kondigden Philip Morris en Altria aan dat ze plannen hadden om te fuseren en een groep te vormen met een marktwaarde van 210 miljard dollar. De twee tabaksfabrikanten zijn geen onbekenden voor elkaar. Elf jaar geleden werd het toenmalige Philip Morris gesplitst onder druk van de aandeelhouders. Het ene concern bleef de naam Philip Morris behouden, het andere kreeg de naam Altria.

De twee giganten zijn al die tijd dezelfde merken (Marlboro, L&M,..) blijven delen, maar terwijl Altria zich op de Amerikaanse markt richtte, lag de focus van Philip Morris op de markten buiten de VS.

Gezondere sigaret

Enkele jaren geleden ontwikkelden de twee een eigen alternatief voor sigaretten: IQOS. Die sigaret wordt gepositioneerd als gezonder dan de klassieke sigaret omdat ze anders dan de oeroude variant de tabak niet verbrandt, maar opwarmt. Daardoor komen 90 procent minder schadelijk stoffen vrij.

Philip Morris verkoopt IQOS in Japan, het Verenigd Koninkrijk en andere markten, terwijl Altria ze binnenkort wil lanceren in de VS. De ontwikkeling van IQOS heeft al 6 miljard dollar gekost. IQOS moet een dijk opwerpen tegen de dalende verkoop van de gewone sigaretten. En net die afnemende verkoop lag mee aan de basis van de fusiegesprekken.

De onderhandelingen zijn om onbekende redenen afgebroken. 'Na veel overleg zijn de bedrijven overeengekomen hun focus te verleggen naar de lancering van IQOS in de VS en zo te werken aan een rookvrije toekomst’, zegt André Calantzopoulos, de CEO van Philip Morris, zonder verder in details te treden.

Juul

IQOS moet de concurrentie aangaan met Juul, de bekendste producent van e-sigaretten die al een marktaandeel van 70 procent heeft. Maar het Californische bedrijf ligt zwaar onder vuur omdat het promotie voert bij jongeren met de mededeling dat zijn e-sigaret 99 procent gezonder is dan de gewone sigaret.

35% Belang in Juul Altria heeft een belang van 35 procent in Juul.

Voor de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA was dat een brug te ver. Die oordeelde eerder dat Juul Labs zich in zijn marketingcampagnes schuldig maakt aan verschillende inbreuken en had het bedrijf 14 dagen de tijd gegeven om die stelling wetenschappelijk te bewijzen.

Juul heeft eieren voor zijn geld gekozen en kondigt nu aan dat in de Verenigde Staten alle advertenties en promotiecampagnes rond de e-sigaret voorlopig worden opgeschort. Het kind van de rekening is CEO Kevin Burns, die plaats moet ruimen voor K.C. Crosthwaite, die overkomt van Altria waar hij mee aan de wieg stond van de lancering van IQOS.