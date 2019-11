Populaire e-sigarettenproducent Juul alweer in de penarie

Een besparingsplan van 1 miljard dollar dwingt Juul tot 650 ontslagen en een radicaal andere marketingaanpak.

Juul, de omstreden producent van hippe e-sigaretten, moet volgend jaar de broeksriem aanhalen. Het bedrijf zal voor 1 miljard dollar in de kosten moeten snijden, een zoveelste gevolg van de strenger wordende regels voor de vapingindustrie in de VS.

De besparingsmaatregel bevat het aangekondigde ontslag van 650 mensen, zo'n 16 procent van het personeelsbestand en de bevriezing van de aanwerving van nieuwe werkkrachten. In 2019 trok Juul - uit te spreken als het Engelse woord ‘jewel’ - maandelijks gemiddeld 300 nieuwe werknemers aan.

De vapingindustrie ondergaat een noodzakelijke reset. K.C. Crosthwaite CEO Juul

Het is de tweede financiële opdoffer voor het bedrijf in twee weken. Begin november nam Altria, het moederbedrijf van de tabaksreus Philip Morris, een last van 4,5 miljard dollar op in de boeken voor de e-sigaret Juul. Amper enkele maanden geleden nog nam Altria een belang van 35 procent, goed voor 12,8 miljard dollar, in Juul. Maar de algemene perceptie rond vaping en e-sigaretten is sterk verslechterd door een aantal gezondheidsvraagtekens.

Altria zegt dat er meer kans is dat de Amerikaanse voedings- en geneesmiddelenwaakhond (FDA) bepaalde vapingproducten van de markt haalt. Daarom zag het zich genoodzaakt zijn belang in Juul af te waarderen.

Clean

De overheid kijkt inderdaad streng toe. Door het blitse uiterlijk dat doet denken aan een USB-stick, het hippe imago en de artificiële smaakjes is Juul een echte hit bij Amerikaanse jongeren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in San Francisco, kwam al in opspraak omdat veel Juul-gebruikers voordien geen nicotineverslaafden waren. Het populaire gadget zou dus 'cleane' jongeren aan het (elektronisch) roken zetten.

Het doel van de e-sigaret, die net verstokte rokers van de sigaret zou moeten afhelpen, wordt zo ondermijnd. Om dat effect tegen te gaan besluit het bedrijf minder uit te geven aan marketing en lobbying, en heeft Juul vorige week de productie van de populairste smaakjes, zoals mango en munt, stopgezet.