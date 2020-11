Vanaf 2024 geen sigaretten meer in Nederlandse supermarkten

Nederland zet vaart achter zijn voornemen om roken minder aanlokkelijk te maken. Vanaf 2022 komt er een verbod op sigarettenautomaten, in 2023 volgt een verbod op de onlineverkoop van tabak en vanaf 2024 is het verboden om sigaretten of andere tabaksproducten in supermarkten te verkopen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Nederlanders enkel nog in speciaalzaken een pakje kunnen scoren.