Vapingangst nekt CEO tabaksreus Imperial Brands

'Ongeduldig'

Maar in de ogen van de grote aandeelhouders was het allemaal 'too little, too slow'. 'We worden ongeduldig', zei een van hen medio augustus in de Britse zakenkrant Financial Times. 'Het gaat te traag.' Anderen foeterden dat 'het leiderschap groot werd in de oude wereld' en er 'nood is aan een vers team als je een frisse kijk wil'. Een rechtstreekse vingerwijzing aan het adres van de 53-jarige oudgediende Alison Cooper, die al sinds 1999 voor Imperial Brands werkte.