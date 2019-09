Vrees voor banenverlies bij British American Tobacco

British American Tobacco (BAT) licht vrijdag het personeel in België en Luxemburg in over het plan van het bedrijf om wereldwijd 2.300 banen te schrappen. De gevolgen voor de honderd Belgen zijn moeilijk in te schatten, zeggen de bonden.

Om 11 uur vindt in Groot-Bijgaarden een personeelsvergadering plaats en om 14 uur is er een bijzondere ondernemingsraad bij British American Tobacco Belux.

2.300 Minder jobs Het programma doet het globaal personeelsbestand met 2.300 jobs krimpen, vooral op managementniveau, en zal grotendeels uitgevoerd zijn tegen januari 2020.

Dat is het gevolg van een besparingsprogramma van de Britse moedergroep. 'We willen een efficiënter, wendbaarder en doelgericht BAT creëren', staat in een persbericht. 'De vrijgekomen middelen worden bovendien geherinvesteerd in de groei van een portfolio van nieuwe producten waaronder de e-sigaret.'

Het programma doet het globaal personeelsbestand met 2.300 jobs krimpen, vooral op managementniveau, en zal grotendeels uitgevoerd zijn tegen januari 2020. 'Het grootste aantal jobs verdwijnt op het niveau van het hoofdkantoor in Londen', zegt Government Affairs-manager Filip Buntinx.

Bij BAT in België werken een honderdtal voltijdse equivalenten, zegt Buntinx. Zij werken op de site in Groot-Bijgaarden, waar de activiteiten voor België en Luxemburg worden aangestuurd. Daarbij zitten niet de werknemers van de site van Molenbeek, die gaat sluiten. Van die 39 werknemers kan een vijftal terecht op het kantoor in Groot-Bijgaarden.

Onduidelijke impact

Volgens Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB is nu niet in te schatten wat de impact op Groot-Bijgaarden zal zijn. 'Onlangs moest de site in Molenbeek sluiten door een delokalisatie, het zou heel jammer zijn mocht ook het zusterbedrijf in Groot-Bijgaarden getroffen worden door een collectief ontslag.'