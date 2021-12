Nieuw-Zeelandse jongeren van nu kunnen nooit nog legaal sigaretten kopen

De regering heeft een naar eigen zeggen historisch wetsontwerp klaar, dat naar het parlement gaat. 'We willen garanderen dat jongeren nooit beginnen te roken. Daarom wordt het verkopen of leveren van tabaksproducten aan nieuwe cohorten jongeren strafbaar', zegt minister van Volksgezondheid Ayesha Verrall.

De wetgeving wordt vanaf juni stapsgewijs ingevoerd. Het aantal erkende verkopers wordt vanaf 2024 teruggedrongen. Nog een jaar later zullen mensen alleen nog tabaksproducten met een zeer laag nicotinegehalte kunnen kopen. De regelgeving geldt niet voor e-sigaretten of rookvrije tabaksproducten.

Vanaf 2027 wil Nieuw-Zeeland werk maken van een 'rookvrije generatie'. Wie dan jonger dan 14 jaar is, zal nooit op een wettelijke manier aan tabaksproducten raken, omdat de minimumleeftijd om te roken elk jaar toeneemt. Daardoor zal een zestiger in 2073 nog altijd geen sigaretten mogen kopen. Wie net 61 jaar is, mag dat wel nog.