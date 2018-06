100 procent technologie voor vrouwen, 0 procent roze

Ooit deinsde de gemiddelde investeerder terug als hij de woorden ‘fertiliteit’ of ‘baby’ hoorde. Maar er is verandering op til: de markt voor vrouwelijke technologie boomt.

Als je in een appstore het woord ‘vrouwen’ in de zoekfunctie ingeeft, krijg je vooral bloemige roze apps te zien waarmee je de menstruele cyclus kan bijhouden of virtueel make-up kan uitproberen. Niets dan schattige clichés dus. Daar lijkt verandering in te komen: femtech, zoals 'female technology' genoemd wordt, maakt al enkele jaren een bescheiden opmars, in een veel moderner jasje. Femtechbedrijven gaan aan de slag met big data en artificiële intelligentie om in te spelen op de vrouwelijke noden die grote technologiespelers tot nu toe halsstarrig meden.

Marktpotentieel

Femtech is technologie voor vrouwen, maar niet per se door vrouwen. Een van de eerste start-ups in femtech was Glow, een ovulatieapp ontwikkeld door een man, Max Levchin, de co-oprichter van de betaaldienst PayPal. Al snel volgden heel wat andere succesvolle start-ups. Volgens het marktonderzoeksbureau CB Insights ging sinds 2014 in totaal bijna 1 miljard dollar durfkapitaal naar techbedrijven die focussen op de gezondheid en wellness van vrouwen. Tegen 2025 zou het marktpotentieel omgerekend 43 miljard euro bedragen.

Kegeloefeningen

Het epicentrum van start-ups ligt niet alleen in de VS, ook Europa telt heel wat innovatieve bedrijven in deze sector. De Zwitserse start-up Ava haalde twee weken geleden omgerekend 26 miljoen euro op voor een app en tracker- een soort van Fitbit, die ’s nachts gedragen moet worden - die vrouwen wil helpen zwanger te worden door hen een zo accuraat mogelijk beeld te geven van hun fertiliteitsperiode. Ook andere Europese bedrijven hebben de afgelopen jaren heel wat geld opgehaald (zie kader). Het Britse Elvie heeft een tracker ontwikkeld voor kegeloefeningen, bedoeld om blaasproblemen te vermijden na een zwangerschap. In dat rijtje passen ook het Berlijnse Clue en het Zweedse Natural Cycles, beide menstruatieapps.

Opgehaald kapitaal Ava, helpt vrouwen die zwanger willen worden: 36,4 miljoen euro. Elvie, tracker voor kegeloefeningen: ruim 10 miljoen euro. Clue, menstruatieapp: 25,7 miljoen euro. Natural Cycles, menstruatieapp: 31,8 miljoen euro. Bloomlife, monitort ongeboren baby’s: ruim 5,3 miljoen euro.

Baby's

In ons land zag Bloomlife het levenslicht. Het gaat om een slimme pleister die de gezondheid van baby’s monitort tijdens de zwangerschap. De technologie van een spin-off van het Leuvense kenniscentrum Imec kon al heel snel na de start in 2014 internationaal doorbreken. Ondertussen heeft Bloomlife zijn hoofdkwartier in Silicon Valley.

Julien Penders, de medeoprichter en CEO van Bloomlife, vertelt aan de telefoon vanuit San Francisco dat het product vorig jaar succesvol gelanceerd werd in de Verenigde Staten. ‘We hebben nog altijd banden met België, want daar zit 70 procent van onze medewerkers. Zo worden onze verzamelde data geanalyseerd in de ziekenhuizen van Genk en Luik.’ Dat Bloom in de VS gelanceerd werd, heeft een logische reden, zegt hij. ‘In de VS zijn 4 miljoen geboortes per jaar, in België 65.000.’

Nichemarkt

Een paar jaar geleden was een vaak aangehaald argument om niet te investeren in gezondheidstechnologie voor vrouwen dat het om een nichemarkt gaat. Tot grote frustratie van ondernemers. ‘It drives me crazy’, zegt Penders. ‘Het is helemaal geen klein segment: iedereen heeft toch een moeder?’ Ook Ida Tin en Tania Boler, de oprichters van respectievelijk Clue en Elvie, wijzen er in elk interview op dat 49,5 procent van de wereldbevolking een vrouw is en evengoed geïnteresseerd is in technologie die het leven vergemakkelijkt. Zo is twee derde van de Fitbit-kopers vrouwelijk, volgens het persbureau Bloomberg.

wat met uw data? Wat met uw data? Alle femtechapps willen vrouwen bewustmaken van hoe hun lichaam werkt. Gynaecologen merken dat vrouwen spontaan hun smartphone bovenhalen als het over hun gezondheid gaat, wat het vertrouwen in de technologie aantoont. Maar hoe veilig zijn de apps? ‘Ze zijn niet allemaal vrij van commerciële belangen, ze tonen bijvoorbeeld reclame voor maandverband’, zegt hoogleraar gynaecologie Petra De Sutter. Er is ook het gevaar van datalekken, terwijl de data net heel gevoelig zijn: het gewicht, het medicatiegebruik, de seksdrive, een voorgeschiedenis van abortus... worden allemaal opgeslagen. In 2016 kwam aan het licht dat Glow, de fertiliteitstracker van Max Levchin, deze informatie niet goed afschermde. Glow greep onmiddellijk in, maar privacy blijft een belangrijke bekommernis. Ondanks het moderne design van veel van de apps en de belofte van controle over eigen lichaam zijn femtechbedrijven dag in, dag uit bezig met big data.

Toch blijft het in de mannelijke techwereld niet altijd even gemakkelijk een vrouwelijk product verkocht te krijgen. ‘Je moet jezelf altijd een tikkeltje harder bewijzen’, zegt Boler op de technologiewebsite TechCrunch. Het Duitse bedrijf Clue heeft als slagzin: ‘Confident. Scientific. Not Pink’.

Begin van een evolutie

De technologie van het Zwitserse Ava heeft naar eigen zeggen al meer dan 10.000 vrouwen geholpen zwanger te worden door hun vruchtbare periode realtime weer te geven in een app. ‘Sinds de oprichting van Ava in 2014 zijn er zeker meer femtech- en babytechbedrijven. Ook het vinden van vers geld is makkelijker geworden. Toch staan we nog maar aan het begin van een evolutie in dit veld’, zegt Lea Von Bidder, medeoprichter van Ava, aan De Tijd.