12.000 jobs op de tocht in de technologiesector

In de Belgische technologiesector werken er tegen 2022 wellicht 12.000 mensen minder, raamt Agoria, de federatie van de sector. Die banen kunnen worden teruggewonnen, maar dan zijn maatregelen nodig, aldus CEO Marc Lambotte.

Er werkten eind juni 312.883 mensen in de technologiesector. Drie vijfde in de maakindustrie, twee vijfde in de dienstensector (vooral IT-oplossingen). Tussen 2015 en eind juni 2020 kwamen er in de techindustrie 20.477 banen bij. Maar van januari tot juni 2020 was er een verlies van 3.200 banen. De daling zet zich volgens Agoria door tot het eerste kwartaal van 2022 en zal in totaal 12.000 jobs kosten.

Om banen terug te winnen worden opleiding en omscholing de komende jaren belangrijker dan ooit, klinkt het. Wie voltijds werkt, heeft recht op vijf opleidingsdagen per jaar. 'Het individueel recht op opleiding moet een plicht worden om je succesvol te vormen en blijvend inzetbaar te zijn', zegt Agoria-CEO Marc Lambotte.

Een andere belangrijke voorwaarde voor jobcreatie is dat de wet op het concurrentievermogen overeind blijft en dat de belastingen niet stijgen, een vrees van de bedrijven.

Lambotte juicht toe dat in miljarden aan herstelhulp voorzien is, want ongeveer de helft van de bedrijven heeft een beperkte financiële liquiditeit. Maar hij waarschuwt ook: 'Laat ons geen geld investeren in bedrijven die ten dode zijn opgeschreven.' Een studie van de werkgeversorganisatie VBO en de bedrijfsinformatieleverancier Graydon bracht recent op bedrijfsniveau in kaart welke bedrijven al voor de coronacrisis geen kans meer maakten.

Stijgend marktaandeel

De coronacrisis had niet alleen een impact op het aantal banen in de technologiesector, maar ook op de omzet en de export. In de eerste zes maanden van 2020 daalde de omzet met 6,5 procent tegenover de eerste helft van 2019. In het tweede kwartaal van 2020 was er zelfs een krimp van 13,5 procent. De grootste daling was er in de automobielsector (-26,5%). De IT-diensten stegen met 5 procent.

De export van de technologische producten daalt over het hele jaar met 15 procent. In de eerste helft van 2020 daalde vooral de uitvoer naar het Midden-Oosten (-25%), Zuid-Amerika (-23%) en de rest van Europa (-17%). Er zijn ook landen naar waar we meer exporteren: Canada (+65%), Taiwan (+46%) en China (+41%).

De export mag dan wel dalen, het marktaandeel van de Belgische technologische industrie stijgt. Sinds de zomer van 2015 is er voor het eerst in vijftien jaar een herstel (verbetering van 1,6%) van het marktaandeel van België in de Europese Unie voor de export van technologische producten.

'Nieuwe lockdown niet nodig'

Een nieuwe lockdown van de bedrijven is niet nodig, zegt Lambotte nog. 'Bedrijven zijn gecontroleerde omgevingen.' Met veiligheidsprotocollen kunnen ze zich beschermen tegen corona. 'De broeihaarden zitten elders', stelt de CEO, die verwijst naar het gedrag in de privésfeer.

De sector wil ook werk maken van het poolen van werknemers. 'Podiumbouwers kunnen na een paar dagen opleiding aan de slag in andere productieprocessen.' Ook ingenieurs die tijdelijk zonder werk vallen, kunnen elders aan de slag. 'De wettelijke formaliteiten lossen we wel op', klinkt het bij Agoria.