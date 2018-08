'20.000 jobs op de tocht bij Siemens'

Dat schrijft het Duitse maandblad Manager-Magazin in zijn uitgave van morgen, vrijdag. Siemens-topman Joe Kaeser zou het cijfer genoemd hebben tijdens een roadshow begin augustus in individuele gesprekken met investeerders. De woordvoerder van Siemens wil dat cijfer niet bevestigen.

De sanering zou een onderdeel zijn van Kaesers nieuwe strategie Vision 2020+, die de structuur van de groep moet vereenvoudigen. Volgens het maandblad worden niet de banen in de fabrieken geviseerd. Functies in hoofdkwartieren in personeels-, financiële of juridische afdelingen kunnen wel getroffen zijn.