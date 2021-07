3D-model van gebit door Leuvense start-up moet werk tandartsen vergemakkelijken

Virtuele patiënt

In eerste instantie biedt Relu de technologie aan aan bij kaakchirurgen, maar het wil die later ook inzetten voor orthodontie. 'Het 3D-model kan orthodontisten helpen beter in te schatten waar en op welke manier een blokjesbeugel geplaatst moet worden', zegt Willems. Het is de bedoeling later toepassingen te ontwikkelen in alle tandheelkundige domeinen zoals kaakchirurgie en implantologie. 'Uiteindelijk hopen we een klantenbestand uit te bouwen dat bestaat uit producenten van 3D-scanners, tandartsen en tandtechniekers.'