3D-printingbedrijf LCV verkocht aan Zweeds SKF

LCV draait een omzet van zowat 1,5 miljoen euro met een tiental werknemers. Het bedrijf wordt sinds 1,5 jaar geleid door Tom De Bruyne, die eerder managementfuncties had bij Layerwise en Materialise, twee toonaangevende Vlaamse bedrijven in 3D-printing.

IN 2015 stapte de Limburgse investeringsmaatschappij LRM in LCV met een participatie van 32 procent. ‘Vandaag komt het bedrijf in een andere fase waarin het vooral nood had aan een industriële partner om sneller te groeien’, zegt LRM-woordvoerster Goele Lemmens. ‘Daarom zijn we met LRM ook uitgestapt.’