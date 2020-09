3D-specialist Materialise stapt in virtuele opticien

De Leuvense specialist in 3D-printing Materialise neemt een minderheidsbelang in het Amerikaanse Ditto. Dat ontwikkelde software om virtueel brillen te passen.

Ditto, gevestigd in Oakland vlakbij San Francisco, injecteert een scheut artificiële intelligentie in het optiekvak. Het in 2011 opgerichte bedrijf ontwikkelde een softwareplatform dat toelaat virtueel brilmonturen te passen. Het verkoopt zijn software zowel aan fysieke optiekketens als aan online brillenverkopers.

Virtueel passen, waarbij een soort digitale montage wordt gemaakt van het aangezicht met een gekozen bril, heeft veel voordelen: klanten kunnen veel monturen tegelijk uitproberen en vergelijken, zonder dat die allemaal in stock moeten zijn. De software bevat ook een laag intelligentie die suggesties kan geven voor een bepaald type bril, in functie van de voorkeuren en van de vorm van het aangezicht.

Een logisch verlengstuk is het aanbieden van brillen op maat, die eerst virtueel worden ontworpen en pas nadien gemaakt met een 3D-printer. Het partnership met Materialise moet dat mogelijk maken, ook al geeft het Leuvense bedrijf nog geen informatie over de concrete producten die de deal oplevert. ‘In onze telefoonconferentie na de kwartaalresultaten van oktober geven we meer details’, zegt woordvoerder Kristof Sehmke.

Hoorapparaten

Brillen zijn voor Materialise geen nieuwe markt. ‘We werken al met meerdere merken, waarvoor we enkele honderdduizenden brillen per jaar produceren. We hebben daarvoor een speciale printerlijn in Polen.’

De brillen die we printen, zijn doorgaans kleinere oplages van ontwerpers, of speciale ontwerpen die niet in serie geproduceerd kunnen worden. Kristof Sehmke Woordvoerder Materialise

De brillenproductie maakt deel uit van de afdeling Manufacturing, die in het eerste halfjaar goed was voor 44 procent van de omzet van het bedrijf. ‘We beschouwen eyewear als een interessante verticale markt, net als hoorapparaten’, zegt Sehmke. ‘De brillen die we printen, zijn doorgaans kleinere oplages van ontwerpers, of speciale ontwerpen die niet in serie geproduceerd kunnen worden.’

3D-printen heeft, naast de doorgedreven personalisatie, ook milieuvoordelen. In de klassieke productie van brillen uit acetaat wordt het montuur uit het acetaat gefreesd en blijft veel afvalmateriaal over. Een 3D-bril wordt in één keer geprint, zonder afval. Materialise werkt samen met het Duitse BASF om materialen te ontwikkelen die de eigenschappen van acetaat evenaren.

Omdat in kleinere series kan worden geproduceerd, moeten opticiens ook minder voorraden aanleggen die achteraf moeten worden weggegooid. Volgens Sehmke verdwiojnt traditioneel 20 à 30 procent van de stocks in de vuilnisbak.

Materialise geeft geen financiële details over de deal. In 2017 nam ook de Indiase online opticien Lenskart een minderheidsbelang in Ditto, waarvoor het toen naar verluidt een miljoen dollar betaalde.