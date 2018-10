3D-specialist Materialise vliegt op alle motoren

De Leuvense specialist in 3D-printing Materialise trekt zijn winstvooruitzichten op dankzij een gezonde groei in zijn drie afdelingen. Ook in de belangrijke autosector ziet het bedrijf ‘licht aan het einde van de tunnel’.

Materialise is woensdag één van de sterren van de techbeurs Nasdaq, met een koerswinst van meer dan vijf procent. Dat is te danken aan sterke derdekwartaalcijfers. De beleggers konden vooral de vooruitzichten smaken.

Materialise zegt dat zijn jaarcijfers aan de bovenkant van de eerder opgegeven verwachtingsvork zullen uitkomen. Concreet betekent dat een omzet van rond de 185 miljoen euro en een ebitda van zowat 25 miljoen euro.

Autosector

Vooral in de grootste afdeling, Manufacturing, die 3D-printopdrachten uitvoert voor de industrie, is er beterschap in zicht na enkele moeilijke kwartalen. Uit de autosector, die het eerder dit jaar liet afweten, krijgt het bedrijf weer meer opdrachten. Daardoor zou er in het lopende kwartaal weer worden aangeknoopt met organische groei.

De cijfers van Materialise worden ook gepimpt door de aankoop vorig jaar van het Duitse bedrijf AC Tech, dat hoogwaardige metalen onderdelen levert aan onder meer de auto- en luchtvaartsector. De Duitse aanwinst leverde zowat een kwart van de kwartaalomzet van 46,7 miljoen euro. Zonder de overname zou de omzetgroei slechts tien procent bedragen, in plaats van de 45 procent waar Materialise nu mee kan uitpakken. Ook de ebitda van 7 miljoen euro (meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar) is voor zowat een derde aan AC Tech te danken.

Chirurgen

Ook de twee kleinere afdelingen, software en medische producten, deden het goed. Allebei tekenen ze meer omzet op in combinatie met hogere winstmarges. De medische oplossingen van het Leuvense bedrijf blijken bijvoorbeeld erg populair bij chirurgen die complexe en gevoelige operaties moeten uitvoeren, zoals reconstructies van de kaak of het aangezicht.

Volgens oprichter en CEO Fried Vancraen plukt zijn bedrijf de vruchten van een sterkere focus op de operationele efficiëntie. Tijdens een analistencall haalde hij de 3D-productie van brilmonturen aan als een sterk groeiende toepassing. ‘De markt voor monturen op maat ontwikkelt zich trager dan verwacht, maar we doen ook veel seriewerk. Daar zien we een groei van ongeveer 65 procent op jaarbasis.’

Het Leuvense bedrijf ontwikkelde ook een nieuwe simulatiemodule die bedrijven kan helpen om nog voor het printen meer inzicht te krijgen in het materiaalgebruik en de kwaliteit van het product. De software zal over twee weken worden voorgesteld op de vakbeurs Formnext in Frankfurt.

Plastics

Vancraen verwacht ook veel van de samenwerking met de Duitse chemiereus BASF die Materialise in de zomer aankondigde. Samen willen beide bedrijven nieuwe materialen ontwikkelen die geschikt zijn voor 3D-productie. ‘Met name in plastics is er tot nu toe minder innovatie geweest dan in metalen’, zegt hij. De eerste resultaten zouden er begin volgend jaar moeten zijn, klinkt het.