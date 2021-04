3D-specialist Materialise ziet een van drie winstmotoren uitvallen

Materialise, de Leuvense specialist in 3D-printing, zag de omzet in het tweede kwartaal toenemen, maar kan de winstverwachtingen van Wall Street niet inlossen.

Materialise legde de voorbije maanden, net zoals andere techaandelen, een verschroeiend parcours af op de Nasdaq-beurs. In minder dan een jaar verviervoudigde de koers naar zowat 80 dollar eind februari, om sindsdien terug te vallen naar zowat 35 dollar.

Veel beleggers keken dan ook uit naar de tweedekwartaalcijfers die het bedrijf uit Haasrode vandaag bekendmaakte. Onverdeeld positief zijn die niet. Materialise ziet de omzet wel meer stijgen dan verwacht, tot 53,4 miljoen dollar. Dat is een toename met 4,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, en ruim 2 miljoen boven de gemiddelde analistenprognose.

Minder rooskleurig

Onderaan de resultatenrekening is het beeld minder rooskleurig. Het verlies per aandeel loopt op tot 8 cent, dubbel zo groot als het verwachte verlies van 4 cent.

De reden voor die zwakke winstprestatie is de afdeling Manufacturing, die opdrachten uitvoert voor productiebedrijven zoals auto- en vliegtuigbouwers. De omzet daalde er met 8,2 procent tot 19,1 miljoen euro, terwijl de brutobedrijfswinst (ebitda) zelfs 144.000 euro in het rood ging. Een jaar eerder leverde de afdeling nog 1,12 miljoen euro winst, en ook dat was aan de lage kant.