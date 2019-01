70-tal Belgische banen bedreigd bij Nexans

Dat kondigt de Franse kabelfabrikant donderdag aan bij een herstructurering.

Nexans, de beursgenoteerde Franse multinational en fabrikant van kabels, heeft donderdag een herstructurering aangekondigd. Daarbij zijn 939 banen bedreigd, maar zullen ook 296 jobs gecreëerd worden, meldt het bedrijf in een persbericht. 'We zijn actief in een zeer competitieve internationale markt, waar de prijzen sterk onder druk staan', zegt Sophie Van Outryve, de woordvoerster van Nexans Benelux.

Nexans, dat bijna 26.000 werknemers telt en actief is in 34 landen, meldt dat de herstructurering de grootste gevolgen heeft in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, en in mindere mate in ons land, Noorwegen en Italië.

