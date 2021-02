'700.000 gamers komen maandelijks schieten bij ons'

Het Belgische 3D Aim Trainer haalt 1 miljoen euro op bij enkele toppers uit de game-industrie. De start-up ontwikkelde een platform om het schutterstalent van onder meer Fortnite-spelers aan te scherpen. 'We willen de Strava van de e-sports worden.'

Het digitale platform van 3D Aim Trainer krijgt maandelijks 700.000 gamers over de vloer. Die komen voornamelijk uit de VS, Duitsland en het VK, maar ook uit de Filipijnen en Irak.

Op het platform kunnen gamers hun vaardigheid trainen voor tientallen schietspellen op pc en mobiele toestellen, zoals het superpopulaire ‘Valorant’, 'Fortnite', ‘Call of Duty’ en 'Apex Legends'. Er kan onder meer getraind worden op flick shots - met het vizier grote en snelle bewegingen maken om op het juiste moment af te drukken - en tracking - met de loop van het geweer een doelwit volgen.

Achter het platform schuilt best veel complexiteit. 3D Aim Trainer houdt rekening met de gevoeligheid tussen de beweging van de muis en de beweging op het scherm. Die is voor elk spel en elk type wapen - met een specifieke laadtijd, terugslag en schietsnelheid - anders. De start-up stelt dat gebruikers hun spiergeheugen en oog-handcoördinatie trainen.

Sinds onze opstart in 2019 gaat het hard. Miquel Matthys CEO en oprichter 3D Aim Trainer

Het aantal maandelijkse gebruikers is verdrievoudigd sinds begin vorig jaar. ‘De pandemie heeft meer mensen aan het gamen gezet. Daar profiteren wij mee van, maar eigenlijk gaat het al sinds onze opstart in 2019 hard. Elke maand breken we records’, zegt Miquel Matthys, de oprichter en CEO.

Ook de traintijd per gebruiker is enorm gegroeid. ‘De actiefste 10 procent bezoekt ons tot drie keer per week’, zegt Matthys. De gemiddelde activiteit bedraagt zo'n 20 minuten per maand. Alle gebruikers samen spenderen elke maand opgeteld ruim 25 jaar op 3D Aim Trainer.

Als je voetbal speelt, krijg je tijdens de week training van een coach om beter te worden. Waarom zou dat anders zijn voor games en e-sports? Miquel Matthys CEO en oprichter 3D Aim Trainer

‘We zijn populair geworden’, zegt Matthys. ‘Er is vraag naar meer ondersteuning voor mensen die gamen serieus nemen.’ Daarmee is veel geld te verdienen. Topgamers hebben miljoenen volgers op sociale media. Gametoernooien, met soms tientallen miljoenen euro's prijzengeld, lokken wereldwijd miljoenen kijkers via livestream of laten grote stadions vollopen.

‘Als je voetbal speelt, krijg je tijdens de week training van een coach om beter te worden. Waarom zou dat anders zijn voor games en e-sports? In de VS zijn er scholen die e-sportclubs opzetten om leerlingen te begeleiden. Het is een big thing.’ Ook in ons land bestaan e-sportsteams, is er een hogeschoolopleiding voor e-sports en lanceerde een start-up voedingssupplementen voor e-sporters.

Candy Crush en Call of Duty Met de Nederlander Ron Doornink en de Belg Jean-Bernard Moens haalde 3D Aim Trainer twee interessante investeerders aan boord. De eerste is een veteraan in de game-industrie. Hij zetelde ooit in het directiecomité van Activision, de ontwikkelaar van onder meer 'Call of Duty', en was tot voor kort voorzitter van Turtle Beach, een producent van headsets voor gamers met een beurswaarde van zo’n 400 miljoen dollar. Moens is verantwoordelijk voor nieuwe spellen bij King, het bedrijf achter het succesvolle 'Candy Crush'.

Om te versnellen haalde 3D Aim Trainer 1 miljoen euro op. De kapitaalronde wordt getrokken door de bestaande aandeelhouder Freshmen, het investeringsfonds van onder anderen Hendrik Winkelmans (de oprichter van Fiets) en Wouter Torfs. Nieuwkomers in het kapitaal zijn de Nederlander Ron Doornink en de Belg Jean-Bernard Moens (zie inzet). Het geld dient om het aantal werknemers te verdubbelen tot zowat 20. ‘Iedereen werkt vanop afstand, van Spanje en Portugal tot Polen en Kroatië.’

