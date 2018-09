900.000 euro voor snelle en gezonde thuismaaltijd

De Gentse start-up Mealhero haalt 900.000 euro op, bij onder meer de ex-CFO van Procter&Gamble. Het bedrijf levert snelle en gezonde maaltijden thuis, gekoppeld aan een 'slimme' stoomkoker.

U komt thuis van slopende dag op het werk, hebt geen tijd of zin om lang te koken en wil toch iets gezond achter de kiezen. Anton Claeys, Steven Debaere en Jeroen Spitaels, de drie jonge ondernemers achter de Gentse start-up Mealhero, kennen de situatie maar al te goed.

80.000 Bij een crowdfundingcampagne haalden de ondernemers al 80.000 euro op, een vijfde meer dan beoogd.

Vanuit hun eigen nood besloten ze in 2013 een slimme stoomkoker te ontwikkelen met daarbij een reeks diepvries ingrediëntenpakketten die aan huis geleverd worden. Daarmee kan je op 15 tot 25 minuten één of twee porties van een van de 700 recepten klaarmaken. Die vind je op een smartphone-app, waarin je ook je eigen profiel (vegetariër, allergieën, lievelingsgerecht) kan opstellen en die weet welke van de ingrediënten je nog in je diepvriezer hebt zitten.

Slimme stoomkoker

‘Je kan bij ons maaltijd per maaltijd bestellen, maar ook per ingrediënt’, legt CEO Jeroen Spitaels uit. ‘Met 20 ingrediënten kan je 50 verschillende gerechten klaarstomen.’ De ingrediënten, die zijn voorbewerkt, gekruid en op maat gesneden, worden à point gestoomd in de drie bakjes van de stoomkoker.

Die weet via de opgeslagen bestelling welke ingrediënten je in huis hebt en welke je al verbruikt hebt, doordat je het gebruikte diepvriespakketje voor het stomen moet scannen.

Kickstarter

Bij een crowdfundingcampagne via Kickstarter haalde Mealhero al 80.000 euro op bij 300 ‘vroege’ klanten - een vijfde méér dan de beoogd. In hun eerste kapitaalronde halen ze nu 900.000 euro op: een derde geleend, een derde via subsidies en een derde van enkele business angels van BAN Vlaanderen. Een van hen is Jean-Marie Voeten, die tot 2015 financieel directeur was bij Procter&Gamble België. Hij investeert ongeveer 100.000 euro.