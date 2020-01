AG en BNP Paribas Fortis stappen in kapitaal Gents softwarebedrijf

De intrede gaat gepaard met een broodnodige kapitaalversterking bij Optimile dat al deels in handen was van de mobiliteitsorganisatie Touring.

Medio 2019 viel het nieuws dat de pechverhelper Touring, de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, een strategisch partnerschap voor mobiliteitsoplossingen sloot met de verzekeraar AG Insurance en de grootbank BNP Paribas Fortis. Een eerdere deal met Belfius leek daardoor opgeblazen.

Een van de concrete gevolgen van de alliantie is de herschikking van het aandeelhouderschap bij het kleine Gentse softwarebedrijf Optimile, dat zich toelegt op mobiliteitstoepassingen.

Touring is sinds 2017 aandeelhouder van Optimile. In het kader van het partnerschap dat Touring vorig jaar sloot met AG en BNP Paribas Fortis, treden nu ook de twee andere partners toe tot het kapitaal van Optimile. Dat melden de drie partijen vrijdag in een gezamenlijk persbericht.

Kapitaalversterking

Het aandeelhouderschap van Optimile is voortaan gelijk verdeeld tussen de drie partijen. De wissel gaat gepaard met een kapitaalversterking bij Optimile en het aantreden van een nieuwe CEO, An De Pauw, die eerder onder meer aan het werk was bij Tesla en D'Ieteren. Zij volgt oprichter Wim Iliano op, die verdwijnt als aandeelhouder.

De kapitaalversterking is nodig: Optimile had in het boekjaar tot eind mei 2018 na een nieuw tekort een gecumuleerd verlies van bijna 1 miljoen euro, waardoor de alarmbellen van de vennootschapswetgeving afgingen en maatregelen zich opdrongen. In de toelichting bij de jaarrekening - de laatst beschikbare - is sprake van kostenbesparingen en de zoektocht naar bijkomende financiering. Omzetcijfers ontbreken.

Mobiliteit als een dienst

Optimile heeft een tiental mensen in dienst en is actief in zeven landen. Het biedt toepassingen op het vlak van mobiliteit aan. Zo heeft het een cloudgebaseerd platform ontwikkeld dat verschillende vervoersmiddelen met de eindgebruiker verbindt door mobiliteit als een dienst te benaderen.