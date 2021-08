AI-specialist SenseTime naar de beurs ondanks Chinese vuist tegen tech

China's grootste bedrijf in artificiële intelligentie gaat voor een notering in Hong Kong. SenseTime waarschuwt investeerders expliciet voor de groeiende grip van Peking op techbedrijven, maar zet niettemin door.

Met de beursgang in Hong Kong hoopt SenseTime nu opnieuw minstens 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) op te halen. De AI-specialist wil de forse boost verzilveren in de vraag naar gezichtsherkenningssoftware in China sinds de coronapandemie en de bijhorende lockdownmaatregelen. De camera's van SenseTime zijn in staat om mensen hun temperatuur te meten, om de autoriteiten te vertellen of mensen een mondmasker dragen en zelfs om hen te identificeren met een bedekt gezicht.