ASML is speelbal in handelsconflict tussen VS en China

Technici van ASML in het Nederlandse Veldhoven bouwen chipmachines in elkaar.

De Verenigde Staten willen niet dat het Nederlandse hightechbedrijf zijn nieuwste chipmachines exporteert naar China.

'We hebben het aan de Nederlanders vrij duidelijk gemaakt: wij geloven dat dit bijzonder gevoelige technologie is, die niet thuishoort op bepaalde plaatsen', zegt Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, in Het Financieele Dagblad.

100 miljoen euro prijs per machine De apparatuur van ASML kost meer dan 100 miljoen euro per machine

Hij reageert daarmee op de woorden van zijn Chinese collega Xu Hong. Die zei deze week dat de relatie tussen Nederland en China gevaar loopt als Nederland de export om politieke redenen blijft tegenhouden.

Cruciale schakel

De kwestie draait om zogeheten EUV-machines. EUV staat voor 'extreem ultraviolet'. De machines maken gebruik van een lichtbron met een veel kortere golflengte dan klassieke apparatuur.

Die kortere golflengte is cruciaal om steeds meer transistors op één microchip te persen. Daardoor is het hightechbedrijf ASML een cruciale schakel in een wereld met steeds kleinere, snellere en verbonden apparatuur.

Nederland gaf ASML, dat in ons land nauw samenwerkt met Imec, in 2018 een vergunning voor de export van de peperdure apparatuur - meer dan 100 miljoen euro per machine - naar een Chinese klant, maar verlengde die vorig jaar niet.

Militair

ASML wacht al ruim een half op een nieuwe exportvergunning. En die is nodig aangezien de EUV-technologie ook voor militaire doeleinden kan ingezet worden en daardoor onder het zogeheten Wassenaar Arrangement valt.

De aanvraag is officieel nog in behandeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar het is duidelijk dat de Amerikanen op de achtergrond druk uitoefenen om de export tegen te houden. De zaak werd besproken tijdens het bezoek van de Nederlandse premier Mark Rutte aan het Witte Huis afgelopen zomer.