ASML verpulvert analistenprognoses

Zowel de resultaten van het vierde kwartaal van 2020 als de prognoses voor het eerste kwartaal van 2021, liggen ver boven de verwachtingen van analisten.

ASML , de leverancier van machines voor chipassemblage, verdiende in het vierde kwartaal 1,35 miljard euro, tegenover 1,13 miljard euro in dezelfde periode in 2019. Analisten dachten aan 1,02 miljard euro. Ook de omzet lag met 4,25 miljard euro een eind boven de verwachte 3,73 miljard euro.

'We hebben negen EUV systemen afgeleverd in het vierde kwartaal en voor acht systemen omzet ingeboekt', zegt CEO Peter Wennink. EUV of extreem ultraviolet is een lichtbron met een veel kortere golflengte waardoor steeds meer transistors kunnen geperst worden op één microchip. Zo'n machine kost meer dan 100 miljoen euro per stuk.

Rekenchips

ASML profiteert van de hoge vraag naar wat het 'logic' noemt, dat zijn rekenchips die gebruikt worden voor onder meer artificiële intelligentie, zelfrijdende auto's, medische toepassingen, het internet der dingen enzovoort. 'We verwachten in 2021 opnieuw een sterke groei, met dank aan de blijvende groei in rekenchips en een herstel in geheugenchips', zegt Wennink.

Dit komt omdat klanten als TSMC en Samsung miljarden investeren in nieuwe fabrieken, om een steeds meer 'geconnecteerde' wereld van rekenkracht te voorzien. Toch is het vechten voor elke chip, met op dit ogenblik de autosector achteraan de wachtrij.

Dat uit zich in prognoses voor het eerste kwartaal van 2021 die opnieuw een eind boven de verwachtingen liggen. ASML verwacht een omzet tussen 3,9 miljard en 4,1 miljard euro, en een brutomarge tussen 50 en 51 procent. De consensus lag hier op 3,52 miljard euro omzet en een brutomarge van 49,3 procent.

Bonanza

De aandeelhouders genieten mee van de bonanza. Het aandeel is sinds de coronapaniek van maart ruim verdubbeld en ging maal vijf in vijf jaar. De Veldhovenaars onttroonden vorig jaar het Duitse SAP als waardevolste technologiebedrijf van Europa. Over het boekjaar 2020 keert ASML een dividend uit van 2,75 euro, wat een stijging is met 15 procent.