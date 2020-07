ASML verwacht groeijaar in 2020

2020 wordt voor ASML een groiejaar. Dat zegt CEO Peter Wenninck in de marge van de kwartaalresultaten van de Nederlandse chipmachinebouwer.

De omzet van ASML in de periode april-juni bedroeg 3,3 miljard euro. Dat is ruim één derde meer dan tijdens het eerste kwartaal. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf tussen 3,6 en 3,8 miljard euro inkomsten, met een lijvige brutomarge tussen 47 en 48 procent. In het tweede kwartaal bereikte de brutomarge 48,2 procent.