Aandeelhouders Barco sturen bestuurder Luc Missorten de laan uit

Luc Missorten is bestuurder af bij Barco.

De herbenoeming van Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder bij de West-Vlaamse techgroep Barco stoot de Angelsaksische fondsen tegen de borst.

Verrassing in Kortrijk. De technologiegroep Barco meldt dat Luc Missorten bestuurder af is, en dat na twaalf jaar dienst.

In de oproeping voor de algemene vergadering van 30 april had de raad van bestuur voorgesteld om 'gewoon' bestuurder Missorten te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder. Dat was nodig om de verhouding tussen 'gewone' en onafhankelijke bestuurders te doen voldoen aan de nieuwe regels van corporate governance.

De raad van bestuur oordeelde dat Missorten geen relatie onderhoudt met het bedrijf of een belangrijke aandeelhouder ervan is, wat zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Verder 'vervult Missorten geen bijzondere opdrachten voor Barco en gaf hij als voorzitter van het auditcomité en lid van het bezoldigings- en benoemingscomité altijd blijk van een onafhankelijke en kritische geest', staafde de raad van bestuur de herbenoeming.

No pasarán

Het voorstel stoot de Angelsaksische fondsen - goed voor ruim een derde van de vrij verhandelbare aandelen - echter tegen de borst. Dat blijkt uit het preliminaire stemadvies van de 'proxy advisors' - kantoren die stemmen bundelen van internationale aandeelhouders - in de aanloop naar de algemene vergadering van 30 april.

Op basis van dat stemadvies heeft Missorten beslist zijn mandaat tot 2021 niet uit te doen en af te treden als bestuurder. 'De herbenoeming kon niet op voldoende steun rekenen met mogelijk bijkomende complicaties met betrekking tot de herbenoeming van andere bestuurders en de samenstelling van comités van de raad van bestuur', stelt Barco in een communiqué.

Missorten verlaat Barco niet helemaal, hij blijft het technologiebedrijf advies verlenen. Dat doet Missorten ook bij de luierproducent Ontex, waar hij begin maart opstapte als voorzitter van de raad van bestuur.