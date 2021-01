Aandeelhouders verkopen bijna tiende van Unifiedpost

Het aandeel Unifiedpost is in afwachting van de afwikkeling van de verkoop geschorst. Aan de koers van woensdagavond is het pakket 58,7 miljoen euro waard. De zakenbank Berenberg kreeg de opdracht de aandelen te verkopen.

Factuurverwerker

Het is niet de eerste keer sinds de beursintroductie dat bestaande aandeelhouders pakketten aandelen verkopen. In november, twee maanden nadat het bedrijf naar de beurs was gegaan, verzilverde een groep aandeelhouders van het eerste uur al deels hun belang in de digitalefactuurverwerker. Het ging om 43 aandeelhouders die samen 680.000 stuks van de hand deden. Het aandeel Unifiedpost noteerde toen, net als nu, rond 22 euro.