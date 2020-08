Activist doet Digipass-erfgenaam zweten

Het Belgisch-Amerikaanse beveiligingsbedrijf OneSpan (ex-Vasco) heeft een activistische belegger aan het been. Die eist de verkoop van de online handtekeningtak en de exit van de stichter uit het bestuur.

Het stormt bij OneSpan, sinds 2018 de nieuwe naam van netwerkbeveiliger Vasco Data Security. Vasco is bekend van de overname van Digipass, de Belgische specialist in toegangsbeveiliging, in 1996. De 'Digipass' maakte faam als hardwaretoestelletje waarmee er veilig aan internetbankieren kon gedaan worden, en nog later als app waarmee werknemers van bedrijven veilig op het netwerk konden. Het is nog altijd deel van OneSpans portfolio en België vestigt een 200-tal van de 774 werknemers.

Vermogensbeheerder Legion Partners, dat 5,6 procent van OneSpan bezit, stuurde een brandbrief aan de raad van bestuur met een viertal eisen. De brief komt er een week nadat OneSpan tegenvallende resultaten voor het tweede kwartaal moest opbiechten. Het bedrijf ging onder de lat van analisten door en de jaarprognose ging door de coronapandemie op de schop. Het aandeel maakte een duik van bijna 40 procent. Dat Legion de raad van bestuur vraagt in de spiegel te kijken, valt in de smaak bij beleggers: het aandeel veerde na de brief weer vijf procent hoger.

Schoenmaker-blijf-bij-je-leest

Twee eisen van de activist springen in het oog. Legion Partners vraagt het bedrijf te overwegen de 'OneSpan Sign'-tak te verkopen. Met Sign kan je online handtekeningen plaatsen, in programma's zoals Adobe. 'De corona-pandemie versnelde de digitale transformatie wereldwijd. Dit betekent ongelooflijke rugwind voor de markt van online handtekeningen', betoogt Legion Partners in de brief. Het management verklapte bij de resultaten al dat de omzet van de tak jaar-op-jaar 30 procent groeide.

Resultaten tweede kwartaal Omzet: 55 miljoen dollar (-2 procent) Aangepaste brutobedrijfswinst: 3,1 miljoen dollar (6 procent van de omzet) Nettoverlies: -2 miljoen dollar Aantal werknemers: 774, waarvan 200 in België

Toch mag het bestuur het succes van de Sign-tak niet naar het hoofd laten stijgen, vindt Legion Partners. Het hanteert het 'schoenmaker-blijf-bij-je-leest'-mantra. 'OneSpan moet met zijn geschiedenis als beveiligingspartner van de grootste banken erop focussen de best mogelijke ontwikkelaar van beveiligingssoftware te zijn.' De opdracht is duidelijk: OneSpan Sign afstoten, en liefst op een moment dat de 'marktomstandigheden uiterst gunstig zijn'.

Eén breuk met het verleden wil Legion Partners wel maken: het dringt aan op het vertrek van stichter Kendall Hunt uit de raad van bestuur. Een of meerdere onafhankelijke bestuurders moeten in zijn plaats komen. Het schoot Legion Partners in het verkeerde keelgat dat Hunt sinds april 2018, toen Legion Partners zelf in het kapitaal stapte, al 4,5 miljoen aandelen verkocht. Dat is goed voor een zakcent van 86 miljoen dollar. Bijna 54.000 aandelen gingen de deur uit de dag voor de tweede kwartaalresultaten.

Gedaanteverwisseling

Het eisenpakket van Legion Partners komt er op een moment dat OneSpan een gedaanteverwisseling op twee fronten doormaakt: toegangsbeveiliging verloopt steeds meer via mobiele oplossingen, zoals een app op de smartphone, in plaats van de klassieke fysieke identificatietoestelletjes. De omzet uit hardware zakte in het tweede kwartaal naar 44 procent van het totaal (vergeleken met 51 procent vorig jaar).