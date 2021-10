Advertenties in podcasts geven Spotify vleugels

De inkomsten uit advertenties in podcasts op Spotify stegen met meer dan 100 procent in het derde kwartaal tegenover dezelfde periode in 2020.

Die spectaculaire stijging is vooral het gevolg van Spotify's audiostrategie. De afgelopen twee jaar pompten de Zweden bijna 1 miljard euro in podcasts. Spotify sloot exclusieve overeenkomsten met onder meer de komiek en podcastster Joe Rogan, prins Harry en Meghan Markle en Michelle Obama en nam de mediabedrijven Gimlet, Parcast en The Ringer over.