Adyen nog grotere winstmachine dan verwacht

De betaalspecialist Adyen is geen bekend merk. Dat komt omdat Adyen fungeert als een tussenpersoon. Doe je een betaling op een bekende e-commercesite, dan zie je soms de site van Adyen in een flits van een seconde passeren. Op die manier verwerkte Adyen in de tweede helft van 2020 voor 174,5 miljard euro aan betalingen. Dat is 29 procent meer dan in dezelfde periode van 2019.