‘Af en toe een crisis is niet slecht. Anders dommel je in'

De Luikse wereldleider in beeldservers voor de tv-industrie maakt een mindere periode door, maar EVS-topman Pierre De Muelenaere ziet de voordelen ervan. ‘Tijdens een crisis borrelen ideeën op.’

EVS, de Luikse uitvinder van de replays tijdens sportwedstrijden, blaast dit jaar 25 kaarsen uit. Een mooie mijlpaal, maar voor de rest valt er weinig te vieren in het bosrijke Seraing. Ook al zijn de servers van het bedrijf dezer dagen alomtegenwoordig op het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk en het EK voetbal onder 21 in Italië.

EVS kende vorig jaar voor het eerst sinds de beursgang in 1998 een krimp in een even jaar, waarin traditioneel grote sportevenementen doorgaan en waarvoor gretig EVS-servers worden gekocht. Denk aan de Olympische Spelen en het WK of EK voetbal. CEO Muriel De Lathouwer werd aan de deur gezet en het aandeel dook naar het laagste peil in 13 jaar. De periode (2003-2007) waarin EVS met koersrendementen van 50 tot 150 procent de chouchou van de Brusselse beurs was, is lang voorbij.

Pierre de Muelenaere 60 jaar, vader van drie kinderen. Burgerlijk ingenieur micro-elektronica. Richtte in 1987 IRIS op, verkocht het in 2012 aan het Japanse Canon. Sinds vorig jaar voorzitter en interim-CEO van EVS. Bestuurder bij de telecomgroep Proximus, het dierenpark Pairi Daiza en Guberna, het Belgische kenniscentrum voor bestuurders. EVS Luikse fabrikant van beeldservers. Omzet (2018) > 116 miljoen euro. Dit jaar wordt op 100 à 120 miljoen euro gemikt. Bedrijfswinst (2018) > 28 miljoen euro. Werknemers > 477, van wie de helft ingenieurs.

Nieuwe producten moeten het bedrijf weer op het groeipad brengen. Maar beleggers en analisten hebben het raden naar wat in de pijplijn zit. Om hen gerust te stellen beloofde EVS zijn aandeelhouders de komende drie jaar een stabiel (bruto)dividend van 1 euro per aandeel. ‘Zo geven we de boodschap: EVS ne va pas casser sa figure’, zegt voorzitter en interim-CEO Pierre de Muelenaere. De 60-jarige Manager van het Jaar (2001), in een vorig leven oprichter en CEO van die andere Waalse techparel IRIS, nam midden vorig jaar de teugels over van De Lathouwer. Hij snoeide in de kosten en trok met de holding Ackermans & Van Haaren (2,5%) - die ook in IRIS investeerde - en Belfius Insurance (2,5%) twee nieuwe referentieaandeelhouders aan.

De Muelenaere ontkent dat de 25ste verjaardag in mineur wordt gevierd. ‘De spirit is hier de voorbije twee jaar nooit zo goed geweest.’ De slechte resultaten wegen niet op de moraal van de medewerkers? ‘Ik herinner me veel moeilijke periodes bij IRIS. In die periodes was er ook vaak een goede spirit. Die is nodig om crises te overwinnen. Af en toe een crisis is niet slecht. Anders dommel je in. Tijdens crises vraag je wie wil helpen, wie ideeën heeft. Dan kan je innoveren.’

Een positieve spirit of niet, de resultaten moeten beter. ‘We moeten werken, werken en EVS naar een hoger niveau tillen. Ik verwacht meer van de 250 ingenieurs.’

Vanwaar moet de groei komen?

Pierre de Muelenaere: ‘EVS zit in een moeilijke omgeving. Al jaren zit het op een plateau, en dat staat nu onder druk. In zo’n omgeving hebben we nieuwe producten nodig. Er zitten er in de pijplijn. Vanaf volgend jaar communiceren we erover. Bij de bestaande producten zijn de tool voor videorefs Xeebra en het controlepaneel Dyvi goed voor 5 procent van de omzet. Dat moet omhoog.’

Xeebra lijkt een verloren strijd te voeren tegen Hawk-Eye, de marktleider als partner van de VAR (video assistant referee) in de meeste voetbalcompetities.

De Muelenaere: ‘Nee, Xeebra is een goed product dat in verschillende sporten kan worden gebruikt: behalve in het voetbal ook in het basketbal, het wielrennen, het rugby en de paardensport. We weten nog niet wat het potentieel van videoreftechnologie is. Als het een markt voor slechts één speler wordt, hebben we een probleem.’

De klassieke tv-zenders plaatsen momenteel minder bestellingen. Kunnen series- en filmproducers als Netflix en Amazon het gat vullen?

De Muelenaere: ‘Onze productietools richten zich op het in beeld brengen van live events als sport- of muziekoptredens. Dat is niet de kernactiviteit van de GAFA’s - Google, Amazon, Facebook, Apple. En als ze de televisierechten van een sport kopen, hebben ze zelf geen livecenter nodig om wedstrijden uit te zenden. Daarvoor werken ze met partners. Apple en Facebook gebruiken wel ons Dyvi-controlepaneel in hun conferentiecenters.’

Kan de groei van het Dyvi-controlepaneel van de GAFA’s komen?

De Muelenaere: ‘Waarom niet? Dyvi biedt meer potentieel dan Xeebra. In die markt is plaats voor meerdere spelers. Dyvi scoort goed bij innoverende spelers die nieuwe studio’s opzetten, bijvoorbeeld voor e-sportsproducties (competitief gamen voor een publiek, red.). Maar het is te vroeg om het potentieel in te schatten.’

EVS moet openstaan voor partnerschappen. Maar een overname is geen noodzaak. Pierre de Muelenaere voorzitter en interim-CEO van EVS

We brengen het gesprek op IRIS, de specialist in elektronisch documentbeheer die De Muelenaere in Louvain-la-Neuve oprichtte en in 2012 aan Canon verkocht. Drie jaar nadat de Japanse technologiereus een belang van 17 procent had gekocht in IRIS.

Herhaalt de geschiedenis zich? Uw Canadese rivaal Evertz heeft meer dan 3 procent van EVS in handen.

De Muelenaere: ‘Er zijn gelijkenissen tussen EVS en IRIS. Terwijl het eerste onder de crisis in de mediawereld lijdt, zag het tweede in de nasleep van de financiële crisis veel grote banken afhaken. Maar EVS is een ander verhaal. Het is wereldwijd al sterk aanwezig in regiewagens en opnamestudio’s. De afzetmarkt is veel kleiner dan die van IRIS, dat de administratie van overheden, banken, verzekeraars en energiebedrijven automatiseerde. EVS heeft met zijn kleine markt geen speler genre Canon of Sony nodig.’

Heeft EVS geen partner nodig om de groei te versnellen?

De Muelenaere: ‘EVS moet zich diversifiëren naar nieuwe markten en producten. Partnerschappen kunnen daarbij helpen. Het management moet dus openstaan voor gesprekken, zowel over het commerciële als de technologie. We kunnen met kleine spelers praten over partnerschappen of met grotere jongens over de ontwikkeling van strategische visies of belangrijkere zaken.’

‘Maar een overname door een grote speler is voor EVS geen noodzaak. Mijn missie is van EVS een heel duurzaam en rendabel bedrijf te maken dat maximaal gewapend is voor de uitdagingen als standalonespeler. Hetzelfde gold voor IRIS, een verkoop aan Canon was geen noodzaak. Het bedrijf draaide goed en dat leverde de aandeelhouders een mooie overnamepremie op.’

Zijn er al gesprekken met Evertz geweest?

De Muelenaere: ‘Natuurlijk, zoals met andere aandeelhouders. We hebben ook regelmatig contact met concurrenten en partners. Het is goed open te zijn en de mensen en context beter te begrijpen.’

'Ik geef geen commentaar op die gesprekken. Evertz doet dat ook niet. Het kreeg van analisten heel wat vragen over zijn investering in EVS. Waarom gebeurt dat? Wat zijn de plannen?'

'Ik kan alleen speculeren en daar heb ik geen zin in. Evertz is goed gerund en rendabel. Het lijkt me geen bedrijf dat zomaar 3 procent verwerft als financiële investering. Evertz is voor een klein deel van zijn activiteiten een concurrent van EVS. Maar zijn aanbod is veel ruimer.’

Dat klinkt als een perfecte match. EVS heeft nieuwe markten nodig.

De Muelenaere: ‘In de hoofden van de Evertz-top zit ongetwijfeld een idee achter de investering.’

En in uw hoofd?

De Muelenaere: ‘Op papier kunnen twee bedrijven die waarde creëren complementair zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze ook samen waarde scheppen. Er moet een visie zijn en een heel goede implementatie. De risico’s van overnamedossiers zijn heel groot.’

Wanneer krijgt EVS een nieuwe CEO?

De Muelenaere: ‘In de tweede helft van dit jaar. Er is een shortlist, meer kan ik er niet over kwijt. We nemen onze tijd, want de twee CEO’s na co-oprichter Pierre L’Hoest hebben heel wat moeilijkheden veroorzaakt. We zijn naar de vloer gestapt en snappen nu wat nodig is. In de eerste plaats stabiliteit, zeker als je andere zaken gaat aanpakken.’