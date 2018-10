Agfa-CEO: 'Ik werk niet alleen voor de aandeelhouders'

De Duitse activist AOC schudt nadrukkelijk aan de boom, maar Agfa-CEO Christian Reinaudo laat zich niet opjagen. 'Ik werk voor alle stakeholders, ook voor het personeel. En de afsplitsing van de IT-diensten komt er alleen als wat overblijft financieel zelfbedruipend is.'

'Never a dull moment', omschrijft CEO Christian Reinaudo zijn intussen meer dan tien jarige carrière bij de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert . Eerst als topman van de gezondheidstak en vanaf 2010 als CEO van de groep.

Terwijl anderen op hun 64 al aan het uitbollen zijn, probeert Reinaudo de afdeling die IT-diensten levert voor de medische sector af te splitsen. Uitgerekend op die tak - die in essentie alle processen in ziekenhuizen, van radiologie over personeelsbeheer tot facturering, digitaliseert - heeft Philips een oogje laat vallen. Er zijn ook nog de dure grondstoffen en dito euro die niet bepaald meewerken, Spaanse fantasten die een bizar bod uitbrachten én de Duitse activist Active Ownership die nadrukkelijk over de schouders van Reinaudo meekijkt.

Maakt de opmars van een aandeelhoudersactivist als AOC u zenuwachtig?

Christian Reinaudo: 'Neen. Voorzitter Julien De Wilde zegt in een andere krant (De Standaard, red.) dat hij rustig blijft, zelf ben ik ook kalm. AOC heeft nu ergens tussen 10 en 15 procent van het kapitaal en de Duitsers hebben de gewoonte een zitje in de raad van bestuur op te eisen in de bedrijven waar ze aandeelhouder zijn.'

AOC heeft intussen meer dan 100 miljoen in ons geïnvesteerd. Dat is toch een duidelijk positief signaal van de waarde die de Duitsers in dit bedrijf zien?

'Kijk, het is misschien normaal dat sommige mensen wat nerveus worden bij het woord 'activist'. Maar laat ons ook eens op het positieve focussen. Die Duitsers hebben intussen meer dan 100 miljoen in ons geïnvesteerd. Dat is toch een duidelijk positief signaal van de waarde die AOC in dit bedrijf ziet? Niet alleen de Duitsers trouwens. Ik merk bij veel investeerders interesse.'

'Dit gezegd zijnde, is er voor mij wel een grens. Voor dit bedrijf is de focus op de lange termijn belangrijk. Ik heb meer dan tien jaar in dit bedrijf geïnvesteerd en ik besef terdege dat alle stakeholders belangrijk zijn. Niet alleen de aandeelhouders, maar ook de klanten en zeker ook het personeel. Je mag niet te veel op één stakeholder focussen, anders ga je fouten maken.'

Hoe zit het met de afsplitsing van de IT-activiteiten?

Reinaudo: 'Die zit op schema. Die opdeling houdt steek, omdat de twee een totaal verschillend bedrijfsmodel hebben. Nu combineren we eigenlijk met wat overdrijving Google en Arcelor onder één dak (lacht).'

'Onderschat de complexiteit van de opsplitsing echter niet. Ik voer niet alleen een opsplitsing door, maar eigenlijk ook een fusie van de drie overblijvende takken: films, graphics en de klassieke gezondheidszorg.'

AGFA IN CIJFERS (2017) 9.840 personeelsleden

2,44 miljard euro omzet

222 miljoen bruto bedrijfswinst (ebitda), 9% marge

45 miljoen nettowinst Drie afdelingen Healthcare : 1,05 miljard omzet, 13% marge

: 1,05 miljard omzet, 13% marge IT wordt afgesplitst van Healthcare, is goed voor bijna de helft van de omzet en ca. 2900 van de 4.500 werknemers

Graphics : 1,2 miljard omzet, 6% marge

: 1,2 miljard omzet, 6% marge Specialty Products: 195 miljoen omzet, 9% marge

We zullen tegen maart volgend jaar, bij de voorstelling van de cijfers over 2018, meer details hebben. Maar één iets moet duidelijk zijn: de afsplitsing gaat pas door als beide onderdelen financieel zelfbedruipend zijn. Voor de IT-tak is er geen probleem, maar het 'resterende Agfa' heeft meer nood aan werkkapitaal en zal logischerwijs ook een groter deel van onze pensioenerfenis moeten dragen.'

Hoe zwaar weegt die pensioenlast precies voor de twee onderdelen?

Reinaudo: 'Onze pensioenerfenis kost ons jaarlijks 80 à 85 miljoen cashflow. 30 à 35 miljoen is voor de pensioenen van onze huidige werknemers. Maar 50 miljoen is voor oud-werknemers en die zitten voor 99 procent bij onze 'klassieke' business. En dus moeten we erover waken dat het overblijvende Agfa voldoende financiële ruimte heeft om te blijven investeren.'

De pensioenschulden belopen hier 4 à 5 keer de jaarlijkse ebitda. Er is écht geen ruimte voor financiële schulden

(Fel): 'Dat is echt cruciaal. In de tien jaar dat ik hier ben, was er nooit voldoende cash. Ik wil mijn opvolger, wanneer dat ook is, een gezond en groeiend bedrijf nalaten. De basis is gelegd, nu Agfa geen financiële schulden meer heeft. Onderschat dat niet: de pensioenschulden belopen hier 4 à 5 keer de jaarlijkse ebitda. Er is echt geen ruimte voor financiële schulden.'

In veel markten waarin u actief bent is de arbeidsmarkt krap. Hebt u het moeilijk voldoende personeel te vinden, zeker ingenieurs?

Reinaudo: 'Alleen in de VS gaat het wat moeilijker. Daar is de arbeidsmarkt erg krap. Elders lukt het ons nog altijd vrij goed. Het is ook mijn job aan de naamsbekendheid te werken.'