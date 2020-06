Agfa-Gevaert: 'Buitenlandse sluitingen hebben geen directe impact op België'

De sluitingen van drukplaatfabrieken van Agfa-Gevaert in Frankrijk en Engeland zijn het gevolg van een structureel slabakkende markt. 'De impact van het coronavirus op onze activiteiten is gemengd.'

De donderdag aangekondigde sluiting van twee drukplaatfabrieken in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft geen directe impact op de werking in de hoofdzetel in Mortsel. Dat zegt de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert. 'Dit gaat specifiek over de drukplatenmarkt, waar we al jaren een structurele achteruitgang zien', preciseert woordvoerster Viviane Dictus.

'Het coronavirus had een verdere impact op de business, maar de beslissing om de fabrieken te sluiten was geen reactie op de crisis.' Beide fabrieken lagen eerder door de coronacrisis al weken plat.

Door de sluitingen verliezen 175 mensen hun baan in Pont-à-Marcq en 76 in Leeds. De offsetdrukmarkt, de grootste divisie van Agfa-Gevaert, is extreem competitief en kampt al jaren met een structurele afname van de vraag, waardoor de beeldvormingsgroep de voorbije jaren steevast zijn productiecapaciteit naar beneden heeft bijgesteld.

De dubbele sluiting heeft voorlopig ook geen directe invloed op de site in Heultje, waar geen drukplaten worden geproduceerd. Daar ligt de focus op healthcare en chemiegerelateerde producten.

Beelden van longen

De coronacrisis heeft een uiteenlopende impact op de Agfa-Gevaert-afdelingen. 'De gevolgen voor printing zijn negatief, omdat er de voorbije weken een pak minder commercieel drukwerk was. Drukkerijen bestelden een pak minder machines en in kranten stonden minder advertenties door de teruggevallen markt.'

In de healthcare-tak is het beeld diffuus. 'Enerzijds zagen we uitstel, maar geen annulaties, in de verkoop van onze medische beeldvorming-IT ( die beelden in ziekenhuizen centraal stockeert en het mogelijk maakt ze voor diagnosevorming met externe artsen te delen, red.). Dat komt omdat we er tijdens de lockdown een tijd gewoon niet binnen mochten.'

'Anderzijds was er een sterke stijging van de verkoop van onze toestellen voor radiologische beeldvorming, net omdat je daar beelden van longen mee kan maken ( Covid-19 tast onder meer de longen zwaar aan, red.).'