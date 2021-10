Agfa-Gevaert besteedt IT grotendeels uit aan Atos

Agfa-Gevaert neemt voor zijn IT Atos in de arm. De operatie past in het transformatieplan van de beeldvormingsgroep, die haar operationele efficiëntie wil verhogen en de ondersteunende diensten tegen het licht houdt.

Agfa-Gevaert laat donderdagochtend weten dat het een groot stuk van zijn interne IT-activiteiten aan Atos uitbesteedt, een specialist in digitale transformatie.

Via de deal wil Agfa-Gevaert, dat zijn ondersteunende diensten tegen het licht houdt, zijn efficiëntie boosten. 'Als onderdeel van ons transformatieprogramma streven we naar een eenvoudige, wendbare en toekomstgerichte digitale organisatie', zegt CEO Pascal Juéry in het communiqué.

Lees Meer Agfa worstelt met grondstofkosten

'Dankzij die samenwerking zullen we ons volledig kunnen concentreren op onze klanten en op de evolutie van onze producten, terwijl we voor onze state-of-the-art IT-oplossingen en -ontwikkelingen kunnen vertrouwen op een partner. De

kwaliteitsstandaarden en de technische vaardigheden van Atos sluiten perfect aan

bij onze behoeftes.'

Arbeidsvoorwaarden

Zo'n 200 werknemers van Agfa-Gevaert, of meer dan drie vierde van alle it'ers, zullen de overstap maken naar Atos. 'In Europa zullen zij er dezelfde arbeidsvoorwaarden genieten als voordien bij Agfa-Gevaert', zegt woordvoerster Viviane Dictus. 'In België gaat het om 120 mensen.'