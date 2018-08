Agfa-Gevaert houdt adem in voor Duitse activisten

Een voormalige postmedewerker en de uitbater van een winkel voor babyspullen jagen de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert op stang.

AOC of Active Ownership Capital: die naam knopen aandeelhouders van Agfa-Gevaert maar best in hun oren.

Op amper twee maanden tijd heeft het in Luxemburg gevestigde activistenfonds een belang van 10,3 procent opgebouwd in de Antwerpse beeldvormingsgroep, meldde De Tijd gisteren. Dat komt neer op een investering van 70 miljoen euro.

Met de instap in Agfa-Gevaert, dat vorige week klappen kreeg op de beurs na zwakke halfjaarcijfers, verkent AOC onbekend terrein. Volgens zijn website verwerft het fonds bij voorkeur 'significante minderheidsaandelen in beursgenoteerde, ondergewaardeerde kleine en middelgrote ondernemingen in de Duitstalige landen (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk) en in Scandinavië.

De Duitsers volgen naar eigen zeggen een 'actieve eigenaarsbenadering en moedigt waardecreatie aan door operationele, strategische en structurele verbeteringen'.

Geneesmiddelen

Wat die mooie woorden in de praktijk betekenen, bleek vorige zomer bij de Duitse generische geneesmiddelenproducent Stada . AOC slaagde er toen in recordtijd in om eerst CEO Hartmut Retzlaff en niet veel later ook voorzitter Martin Abend buiten te werken.

Die move maakte de weg vrij voor een overname van het bedrijf in moeilijkheden. Een nipt geslaagd bod van Bain Capital en Cinven waardeerde het Dresdense bedrijf op meer dan vijf miljard euro. Door de stijgende beurskoersen kon AOC zijn investering op een jaar tijd verdubbelen.

Post uit Liechtenstein

AOC werd in 2014 opgericht door twee Duitse veertigers met ervaring in de postsector.

Florian Schuhbauer bouwde eind jaren 90 het Dresdense softwarebedrijf Newtron op, dat later werd verkocht aan Liechtensteinse Post. Na een korte carrière bij Deutsche Post vervelde Schuhbauer snel tot investeringsmanager.

Zijn kompaan Klaus Röhrig is dan weer voorzitter van de Berlijnse beursgenoteerde fabrikant van frankeermachines Francotyp-Postalia , dat ook een vestiging in België heeft. Opvallend: Röhrig is ook eigenaar en uitbater van een onlinewinkel voor babyspullen, Mambaby.

Het gevreesde Elliott

Maar een andere voormalige werkgever van Röhrig springt veel meer in het oog: Elliott Advisors. Het Amerikaanse hefboomfonds van miljardair Paul Singer speelde een rol bij de recente en tot nader order mislukte overnames van AkzoNobel en Unilever. Pikant detail: Elliott dook in het midden van het verkoopproces ook in bij AOC's prooi Stada.

Hun geld halen Schuhbauer en Röhrig bij de 'Family Offices' van enkele rijke maar onbekende Europese ondernemersfamilies.

Hun invloed laten de twee Duitsers gelden door zichzelf of hun vertrouwelingen in de raad van bestuur te laten verkiezen. Zo zetelt Schuhbauer in de raad van het Duitse beursgenoteerde windmolenbedrijf PNE . Een poging om hun pion in de raad van het Münchense technologiebedrijf Schaltbau te krijgen, mislukte dan weer.

Steun

Of ook Agfa-CEO Christian Reinaudo en voorzitter Julien De Wilde zich zorgen moeten maken over de intrede van de avontuurlijke Duitsers, blijft koffiedik kijken.

Tegenover De Tijd wil AOC enkel kwijt dat ze 'geloven in het waardecreatiepotentieel van Agfa-Gevaert op lange termijn en de voortdurende transformatie onder het huidige management steunen.'