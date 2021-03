Agfa beloont aandeelhouders voor het eerst in 14 jaar

De beeldvormingsspecialist Agfa-Gevaert verwacht in de tweede jaarhelft een ‘aanzienlijk’ herstel van zijn groeimotoren. Het vertrouwen is voldoende groot om een inkoop van eigen aandelen te lanceren, de eerste aandeelhoudersvergoeding sinds 2006.

‘Agfa’s aandeleninkoop start op 1 april - en dit is geen grap.’ Guy Sips van het beurshuis KBC Securities toonde zich woensdag andermaal de meest gevatte analist van het hele legioen.

Als het wel een aprilgrap was geweest, zou niemand daarvan opkijken. Toch zeker de aandeelhouders van Agfa niet. Het is van 2007 - over boekjaar 2006 - dat het bedrijf een dividend (bruto 50 eurocent) heeft uitgekeerd. Aandeelhouders wachten dus al 14 jaar op een extraatje bovenop de koerswinst van hun aandelen. Een winst zonder woweffect: 14 procent over de jongste tien jaar, tegen 47 procent voor de Bel20-index.

Agfa bij favoriete Benelux-aandelen Agfa beleefde een topdag op de Brusselse beurs. Het beurshuis KBC Securities versterkt zijn koopadvies van 'accumulate' tot 'buy', bij een onveranderd koersdoel van 4,75 euro. Goed voor een opwaarts potentieel van 28 procent ten opzichte van de slotkoers van dinsdag. KBC Securities neemt Agfa op in zijn lijst van favoriete Benelux-aandelen. Analist Guy Sips beaamt Agfa's stelling dat het inkoopprogramma toont dat het bedrijf vertrouwen heeft in de transformatie die aan de gang is. Degroof Petercam en ING daarentegen handhaven hun houdenadvies en koersdoel van respectievelijk 3,95 en 4 euro. 'Agfa's risicoprofiel is zeker verbeterd dankzij de gezondere balans. Met de opbrengsten van de gedeeltelijke verkoop van Healthcare IT (die bijna 1 miljard euro opleverde) werd het pensioentekort flink verkleind, wat het komende jaar tot beperktere uitbetalingen leidt. Maar de korte termijn kan nog altijd moeilijk worden', zegt analist Kris Kippers. Beurshuis ING zegt een verrast te zijn door de inkoop van eigen aandelen. 'Met name door de beperkte visibiliteit over de marktomstandigheden en in het bijzonder omdat het nog niet duidelijk is wanneer elke divisie rendabel zal zijn', zeggen analisten Maxime Stranart en David Vagman.

Agfa liet zijn aandeelhouders niet zomaar in de kou staan. Na het missen van de digitale filmtrein was de Mortselse trots aangewezen op achtervolgen en eindeloos transformeren en herstructureren. Dat de beloning er na het lange wachtbordje nu wel komt, is te danken aan de verkoop van Agfa’s kroonjuweel Healthcare IT voor zowat 1 miljard euro - een van de Belgische deals van 2020.

Het gaat om een bescheiden vergoeding. Agfa koopt voor 50 miljoen euro eigen aandelen in - 8 procent van zijn beurswaarde - en zal ze nadien deels of volledig vernietigen. Zodat de winst en de potentiële toekomstige dividenden over minder 'mondjes' worden verdeeld. De ruim 4 miljoen eigen aandelen die Agfa al bezit, gaan allemaal door de papierversnipperaar.

Molensteen

Vooraleer topman Pascal Juéry aan zijn aandeelhouders dacht, heeft hij de balans opgekuist. Van het miljard gaat meer dan de helft naar de afbouw van de pensioenlasten (350 miljoen) en de schulden (200 miljoen). Om Agfa te ontdoen van een molensteen - ruim 1 miljard euro aan pensioenlasten - die voortvloeit uit het glorierijk verleden als multinational in het VK en de VS. Die pensioenerfenis slorpt elk jaar 80 miljoen euro cash op. Door de afbouw - waarbij Agfa de financieringsgraad van de kapitaalgedekte pensioenregelingen optrekt - wordt dat tegen 2026 teruggebracht tot 50 miljoen.

Naast de pensioenen pakte CEO Juéry ook de schulden aan. Een opgekuiste balans staat beter als een overname een lening vergt. Niet dat dat zijn plan A is. ‘Organisch groeien is de prioriteit. Maar we sluiten een opportunistische deal niet uit, we hebben er de middelen voor.’ Met name 502 miljoen euro cash en een verse kredietlijn van 230 miljoen euro voor ‘algemene bedrijfsdoeleinden’.

Hoewel de inkoop van eigen aandelen bescheiden is en het niet om een regulier dividend gaat, fronsen de analisten van ING toch de wenkbrauwen. Omdat de marktomstandigheden door corona moeilijk in te schatten zijn en het nog niet duidelijk is wanneer alle activiteiten rendabel zullen zijn. Op dat vlak is Agfa’s grootste divisie Offset (drukplaten) de grootste stoorzender. De pandemie deed het drukken van reclame en kranten stilvallen en dat resulteerde afgelopen jaar in 140 miljoen euro of 16 procent minder omzet (tot 704 miljoen) en een operationeel resultaat dat 22 miljoen euro in het rood dook.

Topman Juéry greep snel in. Twee drukplatenfabrieken in Frankrijk en het VK gingen dicht en de vinger ging op de knip in de hele groep. De verkoop- en algemene beheerskosten daalden afgelopen jaar met 60 miljoen euro, het werkkapitaal werd 100 miljoen euro teruggedraaid. Die ingrepen wierpen in het slotkwartaal van 2020 al hun vruchten af. Offset beperkte het verlies bij een hoger dan verwachte omzet.

Mobiele radiografie in trek

De kleinere divisies tonen een gemengd beeld. Zo woog de crisis op de verkoop van grootformaatprinters (inktjet), maar toonden de inkten een gestage groei. De films en folies stonden onder druk omdat de klanten in de luchtvaartindustrie en olie- en gassector hun investeringen afremden. De digitale radiografie (DR) dikte aan met dubbele cijfers, mede dankzij de mobiele oplossing om aan het bed van de patiënt een röntgenfoto te nemen - ook op intensieve zorg. De groei kon echter de terugval van de klassieke voorlopers niet compenseren die groeiregio’s als India en Latijns-Amerika nog prominent gebruiken. Zo verkocht Agfa minder medische film omdat ziekenhuizen niet-covidonderzoeken en ingrepen uitstelden. Daarnaast stelden privépraktijken hun investeringen in computerradiografie (met fosforschermen) uit.

Op de middellange termijn zullen de meeste activiteiten de volledige covidimpact wegwerken en zelfs groeien. Pascal Juéry CEO van Agfa-Gevaert