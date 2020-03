Agfa boekt miljoenenverlies en herstructureert

De omzet van Agfa-Gevaert steeg vorig jaar met 2,2 procent tot 2.239 miljoen euro, maar de winstgevendheid liet te wensen over. De bedrijfswinst daalde met 3 procent tot 124 miljoen euro, in lijn met de analistenprognoses.

Drie van de vier divisies realiseerden een winstgroei, maar tegenvallende resultaten in de afdeling Offset Solutions (drukplaten) doen dat allemaal teniet. Offset Solutions slikte een verlies (ebit) van 1,4 miljoen euro tegenover een bedrijfswinst van 19,7 miljoen euro vorig jaar.

'De divisie kent veelvuldige uitdagingen', luidt het. De vraag naar analoge drukvoorbereidingstechnologie daalt. De volumes voor kranten en commercieel drukwerk dalen. Er is prijsdruk door de enorme concurrentie, en de aluminiumkosten zijn hoog.

Corona

Daarbovenop komt ook nog eens het coronavirus dat 'waarschijnlijk' een impact zal hebben op de divisie. Een groot deel van de drukplaten wordt namelijk in China geproduceerd. 'De logistieke keten in China is verstoord, en de virusuitbraak vertraagt ook de alliantie met het Chinese Lucky Huaguang Graphics.'