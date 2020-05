Agfa-bonden dreigen met acties vanaf 25 mei

Bij Agfa is onenigheid tussen de directie en de bonden over een bijdrage die de beeldvormingsgroep zou moeten betalen bij tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij Agfa heeft woensdag een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend bij de directie. Het christelijke ACV en het socialistische ABVV laten ruimte voor overleg of verzoening, maar als er geen akkoord gevonden wordt, komen er vanaf 25 mei acties.

Het twistpunt is een bijdrage die het bedrijf zou moeten betalen als een werknemer tijdelijk werkloos thuis belandt als hij besmet is met het coronavirus en in quarantaine moet, of preventief als er contact was met een besmet persoon. Volgens de bonden gaat het dan om tijdelijke werkloosheid door 'overmacht'.

Om onze nieuwe topman te citeren uit het interview in uw krant: de aanval is de beste verdediging. Tom Vercammen ABVV

De cao bij Agfa schrijft volgens de bonden voor dat het bedrijf dan vier uur van het brutobasisloon per dag moet bijdragen, boven op de 70 procent van de overheid. 'De directie stelt dat ze niet verplicht is die cao in dit geval te volgen, wij vinden van wel', stelt Tom Vercammen, die het woord voert voor het ABVV.

De kwestie komt op de agenda, omdat de bonden vrezen dat almaar meer werknemers, vooral arbeiders, tijdelijk werkloos zullen worden omdat ze in thuisisolatie moeten. 'In het begin van de crisis ging het vooral om mensen die terugkeerden uit het buitenland, maar dat aantal zal nu alleen toenemen.'