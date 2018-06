Agfa-concurrent GE stoot divisie gezondheidszorg af

Het Amerikaanse industriële conglomeraat wil zich toeleggen op zijn activiteiten in luchtvaart en (duurzame) energie.

Het iconische GE, met zijn bijna 130 jaar een van de oudste Amerikaanse ondernemingen, is op het gebied van gezondheidszorgtechnologie een belangrijke concurrent van Agfa-Gevaert, Siemens en Philips.

Het concern verkoopt een belang van 20 procent van GE Healthcare, terwijl de resterende 80 procent onder de aandeelhouders wordt verdeeld. Dat proces moet de komende 12 tot 18 maanden afgerond worden. GE Healthcare houdt zich bezig met onder meer medische scanners en was vorig jaar goed voor een omzet van ruim 19 miljard dollar.

Agfa is met iets vergelijkbaars bezig, in de vorm van de nakende verzelfstandiging van de IT-poot van de divisie HealthCare. Maar bij Agfa is het voor zover bekend niet de bedoeling een externe partij aan te trekken.