Agfa duikt 5 miljoen euro in het rood

Het is andermaal een kwartaal geworden om snel te vergeten in Mortsel . De omzet kalfde 9 procent af, de bedrijfswinst halveerde en het nettoresultaat kleurde 5 miljoen euro rood.

Afsplitsing

Meer dan naar de cijfers was het uitkijken naar een eerste indicatie over de afsplitsing van de IT-activiteiten van de Healthcare-divisie, de groeipoot van de groep. Op het volledige plaatje - beursgang, partner of overnemer? - is het nog wachten tot begin maart bij de publicatie van de jaarcijfers (2018).