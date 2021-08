Agfa gaat vlot over de lat

De Mortselse beeldvormingsgroep ziet een omzetherstel in de tweede jaarhelft, een welkome optimistische noot na een moeilijk jaarbegin. Al waarschuwt Agfa meteen dat de rendabiliteit niet zal volgen.

Na een beduimeld eerste kwartaal, krabbelde Agfa-Gevaert overtuigend overeind in het tweede trimester. Met een omzetgroei van 11,1 procent tot 441 miljoen euro, haalde het vlot de lat die analisten legden. Zij gingen gemiddeld uit van een omzetgroei van een kleine 5 procent tot 415 miljoen euro.

Die groei is te danken aan drie van de vier afdelingen. Offset Printing, sinds de verkoop van de IT-activiteiten de nieuwe ruggengraat van het nieuwe Agfa, deed er in vergelijking met het pandemiekwartaal vorig jaar 17,8 procent beter met 183 miljoen euro omzet. De kleinere tak Digital Print & Chemicals telde er 21,1 procent bij tot 81 miljoen euro. En de radiologietak groeide 7,3 procent tot 121 miljoen euro omzet. Dat is allemaal beter dan verwacht.

Kerncijfers Q2 Agfa Omzet: 441 miljoen euro (+11,1%)

EBITDA: 40 miljoen euro (+28,8%)

EBIT: 25 miljoen euro (+58,7%)

Enige dissonant in het kwartaalverslag is de afdeling Healthcare IT. Waar analisten op een vlakke prestatie rekenden, kromp die met bijna 10 procent tot 56 miljoen euro. Maar Agfa wijst er daarbij op dat de vergelijkingsbasis vorig jaar werd vertekend door 'een zeer omvangrijk project in de VS'. Zonder die uitzonderlijke opbrengsten, doet de afdeling het behoorlijk, aldus Agfa zelf.

Prijsverhogingen

De puike prestatie op de bovenste lijn vertaalt zich ook lager op de resultatenrekening: de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) verbeterde 30 procent naar 40 miljoen euro, de bedrijfswinst (ebit) kwam uit op 25 miljoen euro. Dat is 60 procent beter dan de 16 miljoen een jaar eerder en bijna het dubbele van de 13 miljoen die analisten verwachtten. Netto kwam de winst uit op 15 miljoen euro of 0,09 euro per aandeel.

Dat wil zeggen dat Agfa er aardig is in geslaagd om de stijgende grondstoffenprijzen te compenseren met prijsverhogingen waar mogelijk. Al wijst CEO Pascal Juéry er op dat door bepaalde vastgebeitelde contracten, dat niet overal mogelijk was.

Een sprankel optimisme

In de vooruitblik naar het volledige jaar, is er zowaar een zweem optimisme te bespeuren. Waar de toon na het zwakke eerste kwartaal nog eerder teneergeslagen was, rekent Agfa nu op 'een groei/herstel van de volumes in de tweede helft van 2021'.

Maar tegelijk waarschuwt Agfa dat de inflatoire druk in die periode door zal wegen op de rendabiliteit. De omzetgroei zal met andere woorden niet gevolgd worden door een aan hetzelfde tempo stijgende brutobedrijfswinst. Om de impact trachten te beperken, zal Juéry inzetten op 'strikt kostenbeheer' en verder prijsverhogingen waar mogelijk.

Pensioenrisico's

De beeldvormingsgroep laat verder nog weten dat het de eerste fase van zijn plan om de zware pensioenlasten die Agfa meetorst af te bouwen, heeft afgerond. CEO Juéry stak de voorbije kwartalen een flink stuk van de cash die het verzilverde bij de verkoop van zijn IT-tak voor 975 miljoen euro in de pot van zijn pensioenfondsen.