Agfa krimpt in drukkerijen en groeit in ziekenhuizen

De beeldvormingsgroep Agfa bleef met zijn omzet onder de verwachtingen. Maar de winst overtrof de consensus. Beleggers reageren opgelucht.

De leverancier aan drukkerijen, ziekenhuizen en de industrie kende een kwartaal in twee snelheden. Graphics, de grootste poot, presteerde zwak. Terwijl de andere twee afdelingen, Healthcare en de speciaalproducten, de meubelen hebben gered.

De groepsomzet klokte eind maart af op 549 miljoen euro. Dat is een daling met bijna 7 procent. Het gros van de achteruitgang is te wijten aan de sterke euro. Bij stabiele wisselkoersen was de daling beperkt gebleven tot 1,3 procent. Analisten gingen uit van een daling van 4,5 procent tot 561 miljoen euro.

Door de kostencontrole en de winstgroei bij Healthcare en Specialty Products daalde de bedrijfswinst (ebit) maar met 5 procent, tot 24 miljoen euro. De analisten hadden erger gevreesd met een krimp tot 17 miljoen.

Netto zag Agfa zijn winst dalen van 8 tot 7 miljoen euro, of per aandeel van 0,04 tot 0,03 euro.

Duur aluminium

Als we inzoomen om de divisies valt op dat de grootste afdeling, Graphics, met bijna 14 procent krimpt - voor de helft te wijten aan de sterke euro. Agfa noemt dat een verwachte daling aangezien het bedrijf de doorverkoop van zijn drukplaten in de Verenigde Staten stopzet.

De resellers worden vervangen door eigen verkopers, die bovendien moeten focussen op de groeimarkt van inkjet- of grootformaatprinters. De impact van die Amerikaanse afbouw zal de volgende kwartalen nog groter worden. Over heel het jaar zal de ingreep Graphics 60 miljoen euro omzet kosten.

De omzetkrimp weegt zwaar door op de winst van Agfa's grootste divisie. De duurdere grondstoffen (vooral aluminium) hakken er stevig in en laten amper 2,3 miljoen euro bedrijfswinst (ebit) over - tegen bijna 14 miljoen vorig jaar.

Gelukkig voor de beeldvormingsgroep presteerden de andere twee divisies beter dan verwacht. Healthcare begon de vruchten te plukken van de reorganisatie van de distributie in China. De verkoop van hardcopy (print van een digitaal medisch beeld) zat in de lift. De omzet van Healthcare stabiliseerde - zonder wisselkoerseffecten was er bijna 5 procent groei - en kwam daarmee 4 miljoen euro hoger uit dan verwacht. De bedrijfswinst (+67%) eindigde bijna 6 miljoen hoger dan verwacht.

Ook Specialty Products was in goeden doen. De gedrukte schakelingen, het synthetisch papier en de chemische substantie met een antistatische werking (Orgacon) bleven goed verkopen. Dat resulteerde in een omzetgroei van 4 procent tot 51 miljoen euro en een verdubbeling van de bedrijfswinst tot 5,7 miljoen euro.

Overgangsjaar

Agfa-topman Christian Reinaudo had begin maart bij de publicatie over 2017 al gewaarschuwd dat het wegens de ingrepen in de drukplatenbusiness een (zoveelste) overgangsjaar zou worden. Hij herhaalt dat brutobedrijfswinstmarge (ebitda) niet boven die van vorig jaar zal uitkomen. Vanaf volgend jaar mikt de Fransman wel weer op een marge van om en bij 10 procent.