Agfa onderuit door nieuw 'overgangsjaar'

Groeimotoren als grootformaatprinters (inktjet) presteerden vorig jaar goed, maar ingrepen in de organisatie wegen op de omzet en de winst. Dit jaar wacht hetzelfde scenario. En dat pikken beleggers niet.

Topman Christian Reinaudo legde voor 2017 de focus op omzetgroei. Maar ingrepen in de organisatie (o.a. de verkoopstructuur in China) beslisten er anders over voor Agfa-Gevaert .

De omzet zakte bijna 4 procent procent tot 2,44 miljard euro. De krimpende verkopen zetten in combinatie met duurdere grondstoffen als aluminium stevige druk op de winst, ondanks de besparingen van de voorbije jaren. De bedrijfswinst kwam 19 procent lager uit op 169 miljoen euro.

Netto bleef er 45 miljoen over, een daling van 44 procent tegenover 2016. De cijfers liggen in lijn met de analistenverwachtingen.

2018

Voor dit jaar verwacht Agfa een soortgelijk scenario. Groeimotoren als grootformaatprinters (inkjet) en de software-oplossingen voor ziekenhuizen boeren goed. Maar door het aantal drukvoorbereidingsproducten te rationaliseren zal de winstmarge (ebitda) niet de 10 procent halen waar Reinaudo steeds op mikt. Afgelopen jaar zakte die marge van 10,4 naar 9,1 procent. Dit jaar hoeven aandeelhouders op geen hoger cijfer te rekenen.

Het wordt dus andermaal een overgangsjaar in Mortsel. Dat vooruitzicht pikken beleggers niet en duwen het aandeel fors lager .

Om de groep wendbaarder te maken grijpt CEO Reinaudo op verschillende vlakken in. Er is de vorig jaar ingezette afscheiding van de IT-oplossingen van de Healthcare-poot.

In dezelfde afdeling versterkt Agfa ook zijn verkoop- en serviceorganisatie van het enterprise imaging-platform, een platform dat alle dokters en specialisten in het ziekenhuis toegang geeft tot de medische beelden van een patiënt. 'Deze inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. Onze imaging IT staat aan de rand van een doorbraakt', luidt het.

Afbouw Amerikaanse doorverkopers

Na de reorganisatie van de Chinese verkoopkanalen van de hardcopy (print van een digitaal beeld) - die vorig jaar op de winst drukte, en waarvan 'de impact nu begint te vervagen' - pakt Agfa dit jaar de verkoopstructuur van de drukvoorbereidingsproducten in de VS aan. Bepaalde reseller-activiteiten in de VS werden stop gezetten. Een soortgelijke productrationalisatie werd de voorbije jaren bij inkjet doorgevoerd. Die grootformaatprinters zijn nu een van de groeimotoren van de groep, met een dubbelcijferige groei in 2017.