Agfa schudt megaclaim na 14 jaar van zich af

Door de verkoop van de fotofilmdivisie AgfaPhoto in 2004 kreeg Agfa een tiental rechtszaken aan zijn been, goed voor een totale claim voor meer dan 2 miljard euro.

Het Internationaal Arbritragehof van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft in een finale uitspraak bepaald dat de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert zijn fotofilmdivisie AgfaPhoto eind 2004 correct heeft verkocht aan de Duitse investeerder Hartmut Emans.

Het is dankzij de filmrolletjes van AgfaPhoto dat Agfa een wereldbekend merk werd. Met een omzet van anderhalf miljard euro en 5.000 werknemers was het eind 2000 de op een na grootste afdeling van de groep, maar de winstgevendheid was zwak. Ter vergelijking: Agfa draait vandaag een omzet van 2,4 miljard euro en dat met 10.700 mensen in België, VS, Canada, Duitsland, Frankrijk, VK, Oostenrijk, China, Brazilië.

Digitale golf

De opkomst van digitale fotografie eind jaren '90, begin 2000 doet Agfa midden 2004 zijn fotofilmdivisie afsplitsen en verkopen, een afdeling met toen nog 2.870 werknemers. Enkele maanden later koopt de Duitser Hartmut Emans AgfaPhoto voor 175,5 miljoen euro. De ex-McKinsey-consultant wordt daarbij gesteund door een aantal managers en de Amerikaanse investeringsfondsen Abrams Capital en Highfields Capital.

Emans is geen onbekende in Mortsel. Twintig jaar eerder haalde toenmalig Agfa-voorzitter André Leysen de consultant in huis voor advies bij een herstructurering. In 2001 adviseert Emans het fonds Schroder Ventures (Permira) bij diens overnamebod van 450 miljoen euro op AgfaPhoto. Een bod waar Agfa niet op ingaat. Drie jaar later haalt Emans de filmrolletjes dus zelf binnen, hij en zijn partners krijgen vier jaar tijd op te betalen.

Saga

Hoewel de Duitse koper de filmindustrie door en door kent - als consultant werkt hij voor Agfa-moeder Bayer - gaat AgfaPhoto een halfjaar later, begin 2005, al failliet. Het bankroet is voor Agfa het begin van een meer dan tien jaar lange saga van rechtszaken. Emans verwijt Agfa dat het bij de verkoop de financiële toestand en vooruitzichten van zijn fotofilmdochter valselijk heeft verbloemd.

Naast koper Emans volgen ook rechtszaken met curatoren, klanten en ex-werknemers. Werner Vanderhaeghe, Agfa's toenmalige secretaris-generaal, herinnert zich dat de 35 wereldwijd verspreide failliete dochters van AgfaPhoto voor de rechter eisten om de verkoop terug te draaien. De totale claim voor Agfa liep op tot 2,5 miljard euro. Vanderhaeghe: 'Als dit verkeerd was afgelopen, bestond Agfa vandaag niet meer.'

Zover kwam het gelukkig niet. Agfa werd jaar na jaar in het gelijk gesteld door Duitse rechters en het Internationaal Arbritragehof van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Eind vorige maand verwierp een rechtbank in Frankfurt finaal Emans' claim ter waarde van 410 miljoen euro. De Zwitserse rechter Georg von Segesser verwierp zijn claim dat het bedrijf uit Mortsel de hand had in het faillissement van AgfaPhoto of zijn dochter bij de verkoop ruim 300 miljoen euro overwaardeerde.