Agfa sluit Duitse fabriek

De beeldvormingsgroep reorganiseert haar productie van radiografie in Duitsland. Dat is slecht nieuws voor 159 werknemers.

Agfa-Gevaert snoeit opnieuw in zijn organisatie. Na de sluiting van de drukplatenfabrieken in Frankrijk en het VK afgelopen zomer ligt nu de divisie radiografie op het kapblok.

Topman Pascal Juéry sluit in Duitsland de fabriek in Peiting en herstructureert de productie in het nabijgelegen (12 km) Peissenberg. Beide fabrieken ontwikkelen apparatuur voor ‘computed radiografie’ (CR). De assemblage verhuist naar China en de reserveonderdelen worden gecentraliseerd in één magazijn.