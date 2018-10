Agfa sluit fabriek in de VS

De afdeling Agfa Graphics kondigde dinsdag aan dat het zijn fabriek in Branchburg (New Jersey, VS), één van zijn zes productiesites voor drukplaten wereldwijd, wil sluiten. De productie-eenheid produceert lithografische aluminium drukplaten voor offsetpersen. De voorbije jaren is de marktvraag voor deze producten licht afgenomen in Europa en de VS. In andere regio’s, zoals Azië, stijgt de vraag wel nog.