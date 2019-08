Agfa toont eerste groei in vier jaar

Agfa kwam in het tweede kwartaal over de hele lijn hoger uit dan de analistenverwachtingen.

Hetzelfde geldt voor de divisie HealthCare IT, Agfa-'s kroonjuweel dat in de etalage staat. De verkoop start in de herfst, meldt Agfa. Volgens KBC Securities kan de afdeling tot een half miljard euro opleveren.

Chinese remonte

Voor offset (drukvoorbereiding) ging de Mortselse groep in zee met Lucky HuaGuang Graphics, China's grootste fabrikant van drukplaten. De alliantie, die voor de productie en de verkoop geldt, werd in het tweede kwartaal zichtbaar. De fikse omzetdaling van het vorige kwartaal (-7,4%) werd teruggedrongen tot een daling van 2,6 procent.

In de VS blijft Agfa zijn productaanbod rationaliseren. Na het stopzetten van de doorverkoop van offset in de VS, gebeurt nu hetzelfde op het vlak van inkjetmedia. Beide beslissingen hebben hetzelfde doel: meer focus op de verkoop van de eigen offset- en inkjetoplossingen in de VS, wat meer marge oplevert.